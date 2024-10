Viola faz revelação sobre sua presença na Seleção na Copa de 94

O ex-atacante Viola deu uma explicação inusitada para sua presença no elenco da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. Em um trecho do “Resenha ESPN”, que vai ao ar na próxima sexta-feira (11), o tetracampeão mundial afirmou que sabia de sua condição em um grupo com Bebeto e Romário e que isso o favoreceu.

De acordo com Viola, de 55 anos, sua ‘consciência’ em relação aos outros jogadores de sua posição foi fundamental para estar presente no quarto título de Copa do Brasil

“Eu estava tranquilo, eu era reserva total. Na nossa seleção de 94, fizemos questão de nos fechar internamente. Eu fui para a Seleção, eu acho, por conta de que eu não ia entrar no lugar de Romário e Bebeto e não ia encher o saco por conta disso. (…) O Parreira me convoca porque eu era muito profissional e muito de grupo”, disse o ex-atacante durante o programa.

Apesar de pouco aproveitado, Viola ganhou uma oportunidade justamente na final do Mundial, contra a Itália. Ele entrou nos minutos finais da prorrogação – substituiu Zinho. O então atacante do Corinthians teve a oportunidade de consagrar Romário após uma linda jogada individual. O camisa 11, porém, desperdiçou. , que perdeu uma boa chance após bela jogada

Quem é Viola?

Viola foi um dos principais atacantes do Brasil nos anos 90. Revelado pelo Corinthians, clube pelo qual mais atuou e fez gols, o ex-jogador também brilhou por Palmeiras, Santos e Vasco.

