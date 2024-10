Felipe Melo, do Fluminense, revela data da aposentadoria e que será treinador

O zagueiro Felipe Melo, do Fluminense, revelou, em publicação via redes sociais nesta quinta-feira (10), a data de sua aposentadoria. Segundo o próprio, ele pendurará as chuteiras ao fim da temporada 2025, quando terá 42 anos.

Além disso, ele também confirmou qual será sua próxima profissão: treinador de futebol. Melo lembrou que tem contrato apenas até o fim de 2024 com o Fluminense. Ele reitera, assim, a vontade de defender o Tricolor no Mundial de Clubes de 2025.

LEIA MAIS: Fluminense tem extensa lista de pendurados para sequência do Brasileirão

“Obviamente não comecei ainda a minha transição. Ainda quero, apesar de ter contrato até dezembro, quero e sonho muito em renovar o contrato com o Fluminense e jogar o Mundial. Mas a decisão já está tomada, de parar de jogar futebol no final do ano que vem. Vamos ver o que eu vou fazer de imediato, mas sim, eu vou me tornar um treinador de futebol”, revelou.

Felipe já possui uma licença Pro da AFA (federação de futebol da Argentina), aliás. No Fluminense desde 2022, Felipe Melo exerce papel de liderança no elenco. Ele tem 108 partidas pelo clube até o momento, sendo 23 na atual temporada. Após ser titular boa parte deste período, ele vem perdendo espaço. Afinal, só foi titular uma vez sob o comando do atual técnico Mano Menezes.

No Flu, ele conquistou os títulos do Campeonato Carioca em 2022 e 2023, além da Libertadores de 2023 e da Recopa Sul-Americana de 2024.

