Filha de Neymar surge com passaporte aos três meses de vida

Filha caçula de Neymar, Helena exibiu o seu primeiro passaporte. A pequena, que tem três meses de vida e é fruto do relacionamento do jogador com Amanda Kimberlly, apareceu em uma foto segurando o documento que possibilita a entrada em diferentes países do mundo.

O registro foi publicado no story de Natália Carvalho na última quarta-feira (9), amiga próxima de Amanda. Influenciadora, ela conta com mais de 120 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Na imagem, assim como o passaporte, Helena também aparece exibindo uma mini bolsa da marca Saint Barth. Um modelo similar do item aparece à venda por quase R$ 2 mil.

Alguns internautas brincaram sobre o fato da pequena já possui este tipo de documento.

“Ansiosa pra ver Heleninha desbravando esse mundão”, comentou uma seguidora.

“Helena está prontíssima para modelar internacionalmente”, respondeu outra.

Neymar, Helena e Amanda Kimberlly

Helena nasceu no dia 3 de julho deste ano e é fruto de uma breve relação entre Neymar e Amanda Kimberlly – há rumores de traição do jogador, que namorava Biancardi à época. Até o nascimento, contudo, não havia qualquer confirmação oficial da assessoria do atacante do Al-Hilal sobre a paternidade da bebê. O atleta, no entanto, esteve presente na maternidade e registrou a terceira filha.

