Pulgar, do Flamengo, desfalca Chile em jogo contra o Brasil

Erick Pulgar, do Flamengo, é um desfalque certo do Chile para o confronto contra o Brasil nesta quinta-feira (10), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O volante não estará à disposição do técnico Ricardo Gareca porque vai cumprir suspensão automática pelo segundo cartão amarelo.

Nos últimos dois confrontos da seleção chilena, contra o Equador e Bolívia, respectivamente, Pulgar recebeu cartão amarelo. Dessa forma, só estará disponível para a partida contra a Colômbia, na próxima terça-feira (15), no Estádio Metropolitano Barranquilla.

Apesar do desfalque em uma partida, o técnico Ricardo Gareca convocou o jogador, uma vez que ele é considerado titular da equipe e uma das peças fundamentais.

O confronto, no entanto, poderá ter dois jogadores do Rubro-Negro em campo: Fabrício Bruno e Gerson estão com a Seleção Brasileira e estão à disposição do técnico Dorival Júnior para o confronto.

Brasil e Chile se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 21h (horário de Brasília), no Nacional de Santiago. A partida é válida pela nona rodada da competição. A Seleção Brasileira está na quinta colocação, com dez pontos. Ou seja, em oito jogos, são três vitórias, um empate e quatro derrotas. Por outro lado, o Chile é o penúltimo colocado, com cinco pontos: uma vitória, dois empates e cinco derrotas em oito partidas.

