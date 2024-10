Tiago Leifert exibe homenagem do Vasco e de Vegetti a filha Lua

O jornalista Tiago Leifert exibiu a homenagem que recebeu do Vasco e do atacante Pablo Vegetti para a filha Lua. O ex-Globo vestiu a camisa personalizada com o nome da pequena, usada em jogo pelo argentino. Além disso, o uniforme também conta com o patch da campanha da ONG ‘De Olho Nos Olhinhos’, que busca conscientizar sobre o retinoblastoma, um tipo de câncer ocular que atinge crianças entre 0 e 5 anos.

Leifert fez uma postagem em sua rede social para agradecer pelo apoio.

“Estamos nos aproximando do fim da campanha. A homenagem do Vasco e o carinho de Vegetti nos dão força e empolgação para seguir em frente! Muito obrigado, craque. Seu gesto emociona e ajuda a salvar a vida de muitos pequenos”, escreveu o jornalista.

Além da camisa, que também foi autografado pelo camisa 99, uma carta foi dedicada a Lua, Tiago e Daiana, esposa do apresentador.

Veja a postagem:

Filha de Tiago Leifert luta contra o retinoblastoma

Atualmente, Lua, filha de Tiago Leifert, enfrenta um retinoblastoma, diagnosticado em outubro de 2021. Em junho deste ano, o jornalista atualizou a situação vivida pela pequena, de três anos.

“Ela está muito sapeca, precisa de quatro adultos para vigiar – um em cada ponto cardeal – senão, ela foge. Ela é muito arteira, esperta e está bem. Está em tratamento ainda. O câncer vai demorar bastante para a gente poder comemorar alguma coisa, a gente tem o dia a dia, porque ele é traiçoeiro”, disse à época ao portal Quem.

