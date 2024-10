Casares tem reunião a sós com Zubeldía e reforça confiança no treinador

O presidente do São Paulo, Júlio Casares, teve uma reunião com o técnico Luis Zubeldía nesta quinta-feira (10/10), no CT da Barra Funda. A conversa não teve a presença a dos demais membros da comissão técnica e da diretoria de futebol.

O objetivo do mandatário é dar respaldo para o argentino na continuidade de seu trabalho. Zubeldía recebeu algumas críticas da torcida após a eliminação para o Botafogo, na Libertadores e também da derrota para o Cuiabá por 2 a 0, pelo Brasileiro, onde a equipe não teve um bom desempenho.

Nos últimos dias, surgiram rumores que a diretoria estaria insatisfeita com o trabalho do treinador. Casares fez questão de desmentir as notícias para Zubeldía e que, internamente, há sim uma boa aceitação do que ele e sua comissão técnica vêm fazendo. O São Paulo hoje está na quinta colocação do Brasileiro, com 47 pontos e briga por uma vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Libertadores.

Aliás, o próprio mandatário utilizou suas redes sociais para falar que esta quinta-feira foi uma manhã de ”reuniões”. A diretoria costuma conversar com a comissão técnica sobre o planejamento da temporada. Contudo, a conversa desta vez acabou sendo mais reservada e pessoal.

“Hoje foi dia de reuniões no CT e de acompanhar as atividades que começaram pela manhã. Seguimos juntos pelo São Paulo”. escreveu Casares, em suas redes sociais.

Assim, O São Paulo volta a campo no dia 16 de outubro, quando encara o Vasco, às 21h45. Aliás, a partida acontece no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

