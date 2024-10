Com desfalques, Internacional se reapresenta e mira Gre-Nal

O elenco do Internacional se reapresentou na tarde desta quinta-feira (10), após quatro dias de folga, e já foca no clássico contra o Grêmio, pelo Brasileirão. O time, sob o comando de Roger Machado, treinou no CT Parque Gigante com portões fechados.

Aliás, em vídeo divulgado pelo clube gaúcho nas redes sociais, é notável a ausência de pelo menos três jogadores: Rogel, Fernando e Borré. Eles seguem em recuperações de lesões.

Um dos desafios para o técnico colorado é justamente recuperar esses atletas até o clássico, marcado para o dia 19, no Estádio Beira-Rio. O zagueiro Rogel está com lesão muscular na coxa esquerda, o mesmo problema que afeta Borré. Por fim, o volante Fernando sofreu lesão na panturrilha direita.

Sobre o trio, o Internacional terá, portanto, pelo menos uma semana para avaliar se poderá contar com eles. Roger Machado deve manter o time provável para o Gre-Nal em sigilo até momentos antes da partida, algo comum no clássico.O Gre-Nal 443, válido pela 30ª rodada do Brasileirão, ocorrerá às 16h do dia 19, sábado, no Beira-Rio. O Internacional ocupa a sexta colocação, com 46 pontos.

