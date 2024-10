Vasco chega a 50 partidas na temporada; veja números

O Vasco atingiu a marca de 50 partidas na temporada 2024. Vivo pelo título da Copa do Brasil e décimo no Brasileirão, apesar dos seis jogos sem vencer, a equipe vive momento tranquilo – pelo menos em comparação a anos anteriores.

Afinal, o time treinado por Rafael Paiva tem 48,7% de aproveitamento. O número é superior aos últimos anos em que a equipe estava na Série A (2020 e 2023). No ano passado, o Vasco ficou nos 45,3% após as 53 partidas disputadas. Já em 2020, ano do último rebaixamento do clube, o número foi, então, de 39,9%.

LEIA MAIS: Vasco não irá acionar Justiça e aguarda STJD sobre data da semi da Copa do Brasil

Com ou sem Paiva no comando, o Cruz-Maltino venceu 19 jogos, empatou 16 e perdeu 15 até o momento na temporada (contando apenas jogos oficiais). Foram 68 gols marcados e 63 sofridos, gerando, assim, um saldo positivo de cinco.

Caso vá bem na reta final da temporada, o Gigante da Colina pode encerrar o ano com seu melhor aproveitamento desde 2012, considerando apenas anos de Série A. Afinal, desde o ano citado (57,7% de aproveitamento), a melhor temporada foi em 2019, com 51,6% de rendimento ao longo de 62 partidas.

Para isso, porém, precisará vencer pelo menos sete partidas das 11 (ou 13, caso chegue à final da Copa do Brasil) que lhe restam. De toda forma, caso termine com 50%, superará, então, quatro das últimas sete temporadas em que disputou a Série A.

Confira o aproveitamento ano a ano do Vasco*

2024 – 48,7% (até o momento)

2023 – 45,3%

2020 – 39,9% (pior)

2019 – 51,6%

2018 – 44,3%

2017 – 51,5%

2015 – 51,2%

2013 – 44,6%

2012 – 57,7% (melhor)

2011 – 57,2%

2010 – 52,6%

*Conta exclui anos em que o time estava na Série B

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.