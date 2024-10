Coritiba lança terceiro uniforme para celebrar os 115 anos do clube

O Coritiba lançou a camisa número três da temporada nesta quinta (10), em homenagem ao aniversário de 115 anos, que será no sábado (12). O uniforme teve lançamento na versão jogador e goleiro. A estreia do novo uniforme será contra o Amazonas, neste domingo (13).

A camisa traz homenagens a Hans Egon Breyer, zagueiro alemão do Coritiba nos anos 1940. O jogador deu origem ao termo “coxa-branca”, como conta o clube, já que recebeu o nome desta forma pelos torcedores do rival, Athletico, e decidiu adotar o apelido.

“É um modelo em que o torcedor consegue encontrar diversas referências e sentir o orgulho de vestir uma camisa que carrega a história centenária do Coritiba. Muitas camisas são lançadas mundo afora e é unanimidade para todos nós que essa é uma das mais bonitas que já vimos no nosso futebol”, disse Renato Kobbi, Diretor Comercial e de Negócios do Coritiba, ao site do clube.

A camisa, depois das críticas ao verde mais claro do uniforme principal, traz frases como ‘’Nascido para ser Coxa’’, ‘’Breyer’’ e ‘’Coritiba, 115 anos’’. Além disso, o uniforme também carrega um patch para celebrar o aniversário.

Camisa do goleiro

Já a camisa de goleiro é, aliás, na cor preta, em estilo retrô, com detalhes em branco na gola e nas mangas. A versão é uma releitura do uniforme utilizado em 1941, ano em que Breyer teve destaque com a camisa do Coritiba.

“A camisa de goleiro possui detalhes retrô que conferem personalidade à peça, como a tipografia “Coritiba” e a gola e mangas contrastantes. Esperamos que os torcedores coxas-brancas vistam essas camisas com orgulho de seu passado e celebrem a parceria com a Diadora, que se consolida como a fornecedora ideal para o clube”, destacou o diretor geral da Diadora, Milton de Souza.

Valores

As camisas, afinal, estarão nas versões masculina, feminina, juvenil e infantil, a partir de R$ 377,99. Sócios do clube têm desconto de até 20% de desconto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.