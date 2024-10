Conheça o Jucelino que saltará da ponte Juscelino Kubitschek

Talvez o mineiro Juscelino Kubitschek nem sonhasse que o lema de 50 anos em cinco, com planos ousados e a iniciativa de transferir a capital do Brasil do Rio de Janeiro para Brasília, impactaria a vida de um xará de Belém do Pará. Também não deve ter passado pelas cabeças de Alexandre Chan e Mário Vila Verde, arquiteto e engenheiro responsáveis pela Ponte JK, que um Jucelino utilizaria a obra batizada com o nome do ex-presidente da República como plano de fundo para fazer arte. O Distrito Federal está no mapa do sucesso de Jucelino Alves de Lima Junior, um dos pioneiros do high diving, modalidade derivada dos saltos ornamentais, cujo objetivo é pular de grandes alturas, como as da Copa do Mundo e do Mundial Juvenil, disputadas de hoje a domingo (13/10) no cartão-postal da cidade.

Aos 41 anos, Jucelino é uma das principais atrações da Copa do Mundo. Orgulha-se das raízes humildes no subúrbio da capital paraense e não esconde o início da trajetória no esporte. Saltava sobre serragens, com plataformas improvisadas com molas de suspensão de veículos, pneus e pedaços de mesas escolares. Quando se deu conta, estava inserido na ginástica olímpica. A modalidade que lançou Rebeca Andrade, Daiane dos Santos, Jade Barbosa, Flávia Saraiva e companhia não foi tão grata assim com Jucelino e o levou a migrar para os saltos ornamentais na Universidade do Estado do Pará. Movimento certeiro, sob a batuta do técnico Roberto Ruffeil.

Hoje, Jucelino vive exclusivamente do esporte, em Metz, cidade no nordeste da França, a quase 350km de Paris. Em 2009, iniciou a trajetória como atleta da Red Bull na categoria cliff diving — salto de penhasco. Costuma treinar em países próximos, como Luxemburgo, Bélgica e Alemanha. Faz a rota de carro, tranquilamente. Realidade diferente daquela do início da jornada no esporte, como quando se aventurava em ônibus na rota Belém-Brasília para competir na cidade. "Isso me dá muito orgulho. Fico muito feliz de fazer isso e saber que posso estar lá e mostrar que é possível uma vertente de vida a partir do esporte. A experiência fala muito, como sair de Belém até Brasília, de ônibus, competir e voltar, após viagem super cansativa. Hoje, vejo o apoio do governo federal e fico muito feliz para dar esse up no juvenil e vê-los ir além", comenta.

Mais do que atleta, o filho de Dona Rosilda Maria e de Seu Juscelino Lima pode ser considerado artista. Dedicou-se aos estudos do curso de matemática e, posteriormente, história, mas a rotina o forçou a escolher a vida como saltador. Antes de se estabelecer na Europa, acumulou milhas com experiências como atração em circos e em cruzeiros em alto mar. "Tive a bênção de conhecer o Emerson Neves (treinador), que me mostrou a vertente circense, de shows de saltos ornamentais na Europa, mas em torres bem finas, em uma piscina de mais ou menos 3m de profundidade", explica.

Ele também costuma tirar onda nas telas. Em 2015, foi dublê do ator Thiago Martins durante cena de salto de penhasco na novela Babilônia, da TV Globo. O paraense também foi convidado pela plataforma Netflix para participar de takes do gênero em seriados. Jucelino rodou todos esses anos e parou em um dos lugares pelos quais enxerga como importante para a carreira. "Durante essa época de trabalho no cruzeiro, eu precisava treinar para competição. Vim a Brasília, porque a plataforma do navio era 17m de altura e em não há essa altura lá. Aqui, conheço o Ricardo (Moreira, ex-atleta e atual presidente da Confederação) e o Hugo (Parisi, ex-competidor que chefia a equipe brasileira), competimos juntos e eles me abriram as portas para eu treinar aqui", compartilha.

Ao contrário de Ricardo Moreira e Hugo Parisi, Jucelino ainda não competiu em Jogos Olímpicos. Porém, um dos principais títulos da carreira pode sair de Brasília. "Para mim, saltar na ponte JK não tem palavras para descrever isso. É maravilhoso, e não só poder fazer saltos, como competir. Eu me sinto realizado, pois é a história que ficará aqui. O Jucelino que saltou da ponte do Juscelino. É o meu xará. Pode ser o meu primeiro título em competição mundial e ser ainda melhor."

O que esperar

Mais de 80 atletas, de 19 países, são esperados para Copa do Mundo e a primeira edição do Mundial Júnior de high diving. Além de Jucelino Junior, o Brasil terá seis representantes: as irmãs Jaki e Paty Valente (adulto), Gabriel Perdigão (juvenil) e os brasilienses Miguel Cardoso (em ambos), Rafael Borges (juvenil) e Janine Freitas (juvenil). A competição será classificatória para o Mundial de Esportes Aquáticos Cingapura 2025.

Às margens do Lago Paranoá, foi montado o Parque Saltos Brasil, espaço para o público acompanhar as competições e interagir com outras atrações. Haverá atividades para crianças, opções de alimentação e atrações musicais. A entrada é gratuita (basta levar 1kg de alimento não perecível) e deve ser confirmada pela plataforma Sympla.

As plataformas variam conforme a categoria. Na Copa do Mundo, os atletas saltam de 27m na prova masculina e 20m na feminina. No Mundial Júnior, são 15m para jovens de 17 a 19 anos e 12m para os competidores acima dos 16 de idade.

Em agosto do ano passado, a Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais realizou ação inédita na Ponte JK ao reunir os principais saltadores do país para treino visando o Pan-Americano Júnior de Lima.

Programe-se

Sexta-feira (11/10)



Mundial Júnior

8h30 – Treinamento pré-competição

10h – Feminino Grupo A – 17 a 19 anos (Rodadas 1 e 2)

11h30 – Masculino Grupo A – 17 a 19 anos (Rodadas 1 e 2)

13h – Feminino Grupo B – 15 e 16 anos (Rodadas 1 a 4)

14h30 – Masculino Grupo B – 15 e 16 anos (Rodadas 1 a 4)

15h30 – Cerimônia de Premiação Grupo B – Feminino e Masculino

Copa do Mundo

16h – Treinamento Feminino

17h – Treinamento Masculino

Sábado (12/10)



Mundial Júnior

8h30 – Treinamento pré-competição

10h – Feminino Grupo A – 17 a 19 anos (Rodadas 3 e 4)

11h30 – Masculino Grupo A – 17 a 19 anos (Rodadas 3 e 4)

12h40 – Cerimônia de Premiação Grupo A – Feminino e Masculino

Copa do Mundo

12h50 – Treinamento Feminino pré-competição

13h45 – Feminino (Rodadas 1 e 2)

14h40 – Treinamento Masculino pré-competição

15h45 – Masculino (Rodadas 1 e 2)

Domingo (13/10)



Copa do Mundo

9h30 – Treinamento Feminino pré-competição

11h – Feminino (Rodadas 3 e 4)

12h15 – Cerimônia de Premiação Feminino

12h20 – Treinamento Masculino pré-competição

13h30 – Masculino (Rodadas 3 e 4)

15h10 – Cerimônia de Premiação Masculino

Ingressos gratuitos (basta levar 1kg de alimento não perecível): Sympla (clique aqui para acessar)