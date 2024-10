Lédio Carmona passa frio em transmissão e viraliza nas redes sociais

No intervalo da partida entre Venezuela e Argentina, a transmissão do Sportv foi direto para Santiago, no Chile, para informar rapidamente sobre o confronto entre Brasil e Chile. O narrador Luiz Carlos Júnior e os comentaristas Paulo Nunes e Lédio Carmona estiveram à frente naquele momento. No entanto, os telespectadores observaram uma situação inusitada com o comentarista Lédio.

O jornalista estava tremendo e se mexendo muito, enquanto opinava sobre o duelo do Brasil de 21h (de Brasília), pela nona rodada das Eliminatórias. O caso acabou viralizando nas redes sociais após passagem:

Lédio tava morrendo de frio mané coitado — VULGÃO??? ?????‍???? (@VULGAOTT) October 10, 2024

aparentemente o Ledio Carmona está passando uma frio lascado lá no Chile entrou agora no pré-jogo e tá tremendo pô — matheus (@matheuslongo) October 10, 2024

Alguém da um casaco para Lédio Carmona, por favor…#sportv #Eliminatorias @sportv — Sergio Sarno (@SSBRAZILTURISMO) October 10, 2024

Gente o Ledio Carmona não tá bem… Transmissão ao vivo na Sportv, espero estar errado mas parecia ter algo estranho. — Wendel Santos (@Wendel__Santos) October 10, 2024

À princípio, é somente frio mesmo. Em Santiago, no Chile, faz 14 graus e ainda com ventos moderados, o que piorou ainda mais a situação para o intrépido Lédio Carmona.

A Seleção Brasileira precisa da vitória para seguir na luta para classificação para Copa do Mundo 2026. Em oito jogos, foram apenas três vitórias, um empate e quatro derrotas, o que corresponde um aproveitamento de 41% na competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.