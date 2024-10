WSL divulga calendário de 2025 com novidades e Finals em Cloudbreak

O fã de surfe já sabe quando serão os compromissos para acompanhar a Liga Mundial (WSL) em 2025. A WSL anunciou, nesta quinta-feira (10/10), o calendário completo da próxima temporada para as competições masculinas e femininas, com mudanças importantes ao longo do ano. Serão 11 etapas, entre janeiro e setembro, com o Finals marcado pela primeira vez em Cloudbreak, em Fiji, substituindo Lower Trestles, na Califórnia. Saquarema segue como representante do Brasil no cronograma.

A grande novidade é a inclusão de Abu Dhabi, que sedia a segunda parada da WSL. O país do Oriente Médio estreia na liga com baterias em uma piscina de ondas, a primeira no mundo com água salgada. Além disso, retornam ao calendário as etapas icônicas de Snapper Rocks, na Austrália, e Jeffreys Bay, na África do Sul. A abertura, como de costume, segue em Pipeline, no Hawaii.

"Construímos esta programação para incluir mais eventos e apresentar uma variedade de ondas. Trouxemos de volta alguns dos locais mais desejáveis do Tour, ao mesmo tempo em que alinhamos as datas com janelas de ondulação favoráveis, para abrir mais oportunidades para surfe de qualidade. Veremos uma ótima mistura de locais, de tubos de água pesada a ondas de alto desempenho e picos imaculados. Será uma vitrine emocionante do melhor surfe do mundo. Mal podemos esperar para começar em janeiro de 2025. Vejo vocês em Pipe", disse Ryan Crosby, CEO da WSL.

A inclusão das duas novas etapas mudou o cronograma das antigas. Com isso, a fase de Saquarema, no Rio de Janeiro, representante do Brasil no calendário, passa a ser a nona de 2025, entre 21 e 29 de junho. Já o corte da metade da temporada será após a sétima bateria, com outras quatro antes de definir os cinco surfistas que avançam ao Finals. A decisão, por sua vez, ocorre pela primeira vez em Cloudbreak, no lugar de Trestles.

Confira o calendário da WSL de 2025

Etapa 1: Pipeline, Havaí - 27 de janeiro a 8 de fevereiro

Etapa 2: Surf Abu Dhabi, Abu Dhabi - 14 a 16 de fevereiro

Etapa 3: Peniche, Portugal - 15 a 25 de março

Etapa 4: Punta Roca, El Salvador - 2 a 12 de abril

Etapa 5: Bells Beach, Austrália - 18 a 28 de abril

Etapa 6: Snapper Rocks, Austrália - 3 a 13 de maio

Corte de meio de temporada

Etapa 7: Margaret River, Austrália - 17 a 27 de maio

Etapa 8: Lower Trestles, EUA - 9 a 17 de junho

Etapa 9: Saquarema, Brasil - 21 a 29 de junho

Etapa 10: Jeffreys Bay, África do Sul: 11 a 20 de julho

Etapa 11: Teahupo’o, Taiti - 7 a 16 de agosto

WSL Finals: Cloudbreak, Fiji - 27 de agosto a 4 de setembro