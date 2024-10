Crise sem fim! Presidente se afasta do Guarani, que demite ex-CEO

O Guarani vem sofrendo uma pressão na Série B do Campeonato Brasileiro. Há 22 rodadas, o time do interior paulista segue na lanterna da competição e vem sendo alvo de críticas por parte da torcida. Em meio ao cenário desfavorável, uma notícia agitou os bastidores do Bugre nesta quinta-feira (10).

Com a expectativa de uma melhora, o clube campineiro anunciou nesta quinta-feira (10), o afastamento do presidente André Marconatto. Em nota, o mandatario alegou problemas de saúde, e por isso, precisaria se retirar por tempo indeterminado. Dessa forma, Rômulo Amaro, vice-presidente de negócios, assume o comando do Conselho de Administração do Guarani.

Além do mais, o Bugre também informou o desligamento definitivo do ex-presidente e ex-CEO Ricardo Moisés. Ele mantinha responsabilidades administrativas dentro do clube.

Nota Oficial divulgado pelo Guarani a imprensa

“O Conselho de Administração do Guarani Futebol Clube se reuniu para discutir questões importantes para o futuro do clube. Durante a reunião, o presidente André Marconatto anunciou seu afastamento do cargo por motivos de saúde. Desejamos a ele uma rápida e plena recuperação.Em decorrência desse afastamento, definiu-se que Rômulo Amaro ocupará a presidência a partir da presente data. Além disso, e em atendimento à determinação do Conselho Deliberativo, decidiu-se pelo desligamento total de Ricardo Moisés, que não exercerá mais nenhuma função junto ao Guarani. O Conselho de Administração do Guarani Futebol Clube pede desculpas à sua imensa e apaixonada torcida pela campanha em curso, e se empenhará em corrigir os erros cometidos. O Guarani é eterno, gigante, e voltará ao seu lugar de direito“, informou o Clube em nota oficial.

