Ferroviária só empata com time colombiano e dá adeus à Libertadores feminina

A Ferroviária é a primeira equipe brasileira eliminada nesta edição da Libertadores Feminina. Nesta quinta-feira (10), em Assunção, no Paraguai, as Guerreiras Grenás ficaram no empate por 1 a 1 com o Santa Fe, da Colômbia, pela última rodada da fase de grupos. Só a vitória daria a classificação para as quartas de final.

Desse modo, o time paulista se despede da competição continental. O Independiente Dragonas, do Equador, venceu por 2 a 0 o Peñarol, do Uruguai e avançou na chave juntamente com o Santa Fe.

LEIA MAIS: Corinthians avança às quartas da Libertadores feminina

Saiba como foi Ferroviária 1×1 Santa Fe

Tudo já começou como se fosse um presságio negativo. Afinal, o jogo, que estava marcado para as 17h30 (de Brasilía), precisou ser adiado por conta da chuva. O jogo então, teve início com uma hora de atraso. Mas, apesar do gramado castigado em razão de algumas poças d’água, a Ferroviária fez um bom primeiro tempo. Com 60% de posse de bola, as Guerreiras Grenás abriram o placar aos 31 minutos. Lelê fez ótima jogada e tocou de calcanhar para Rafa Soares, livre de marcação, chutar sem defesa para a goleira Velásquez.

Mas o panorama mudou na etapa final. O Santa Fe, com a entrada da atacante Karla Torres, cresceu de produção. Aos 27 minutos, as Leonas empataram após pênalti de Luana em Karla. Reyes cobrou bem para deixar tudo igual. Mesmo com a Ferroviária buscando ações ofensivas, a melhor chance foi do Santa Fe, justamente com Torres, que parou na defesa de Luciana. O placar, contudo, seguiu sem novas alterações.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.