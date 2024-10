Saiba por que boliviano com mais gols que Vini Jr nas Eliminatórias não atua pelo Santos

O boliviano Miguelito brilhou nesta quinta-feira (10) ao marcar um golaço que garantiu a vitória da Bolívia contra a Colômbia, nas eliminatórias. O meia do Santos, mais uma vez, deixou os torcedores em dúvida sobre a falta de oportunidades no time paulista.

Além disso, Miguelito soma três gols nas eliminatórias, com desempenho superior ao de inúmeros jogadores, entre eles Vini Jr, da Seleção Brasileira, que ficou fora das rodadas nove e dez da competição por estar lesionado. No entanto, no Santos, o boliviano jogou menos de uma partida, somando apenas 54 minutos em campo. Carille já foi questionado sobre a ausência de oportunidades para ele.

Leia mais: Santos terá desfalque importante em confronto direto com o Mirassol

“O Miguelito passou um tempo conosco. É um garoto com muito talento, mas jogando por dentro, encontrou dificuldades. Pedi um vídeo ao nosso pessoal dele jogando aberto pela direita. Para mim, isso é uma novidade. Talvez facilite, porque ele não fica de costas para o volante, vem por dentro e pega a bola de frente. Pode ser uma alternativa”, disse o treinador em 16 de setembro, ao ser questionado sobre a falta de chances para o boliviano.

Com Miguelito ou não, o Santos é o segundo colocado da Série B, com 53 pontos. O próximo compromisso do time será no sábado (12), quando enfrentará o Mirassol em casa. O adversário ocupa a quarta posição, com 50 pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.