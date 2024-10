Em busca de alívio, Corinthians intensifica treinos em período de Data-Fifa

A situação do Corinthians anda bem delicada no Campeonato Brasileiro. Atualmente, o time aparece no Z4 – 18º colocado – com 29 pontos. De olho em uma boa sequência na competição, e no duelo contra o Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil, o técnico Ramón Diaz intensifica os treinos do elenco durante a Data-Fifa.

Nesta quinta-feira (10), o Timão treinou em dois períodos no CT Joaquim Grava. No período da manhã, os jogadores começaram o dia na academia, com trabalho de força muscular. Na sequência, após aquecimento no gramado, o grupo realizou atividades mais técnicas, com ênfase nas finalizações, enfrentamento e mudança de direção com obstáculo.

Já na parte da tarde, o elenco trabalhou pressão após perda de bola e duelos de enfrentamento em campo reduzido. Os jogadores, aliás, formaram cinco equipes para a última atividade.

O elenco do Corinthians volta a treinar nesta sexta, aproveitando a pausa nas competições para melhor resultado nos treinamentos. O próximo desafio do Timão será na Neo Química Arena, na próxima quinta-feira (18), quando recebe o Athletico.

