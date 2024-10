Botafogo destaca atuações de dupla em vitória do Brasil: ‘Selefogo’

Igor Jesus e Luiz Henrique foram decisivos na noite desta quinta-feira (10) para a vitória de virada da Seleção Brasileira sobre o Chile por 2 a 1. A dupla, que brilha no Botafogo, marcou os dois da equipe no Estádio Nacional de Santiago, na capital chilena.

Diante disso, o Botafogo comemorou fortemente a vitória com ‘toques gloriosos’ em Santiago. O clube publicou os gols marcados pelos jogadores e brincou com a noite da “selefogo”.

“É gol do Igor Jesus! Em sua estreia pela seleção brasileira, o atacante alvinegro toca de cabeça na área e empata o jogo com o Chile. Gol de centroavante! Bem demais, meu garoto!”

AQUI É BOTAFOGO, O CLUBE QUE TRANSFORMOU O BRASIL NO PAÍS DO FUTEBOL! ??????????‍???????????????? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/74sy5Y6RaX — Botafogo F.R. (@Botafogo) October 11, 2024

“É o Pantera! É noite de selefogo! Luiz Henrique se livra do marcador e faz um golaço para o Brasil virar o jogo contra o Chile. O Pantera tá on!”, escreve o clube.

“Aqui é Botafogo, o clube que transformou o Brasil no país do futebol”, finalizou.

Além de Luiz Henrique e Igor Jesus, o lateral-esquerdo Alex Telles está com a delegação, mas foi reserva de Abner durante o jogo desta quinta-feira e não foi acionado.

Com a vitória, o Brasil, afinal, respira nas Eliminatórias Afinal, com os resutados da rodada, entrou na rodada em sétimo lugar e agora, chegando aos 13 pontos, pulou para quarto. Mas muito atrás da líder Argentina. A Seleção, aliás, volta a jogar na próxima terça-feira (15/10), contra o Peru, às 21h45, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.