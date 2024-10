Fluminense venceu apenas dois dos últimos 20 clássicos que disputou

Depois de uma das temporadas mais gloriosas de sua história, o Fluminense tenta salvar 2024 e evitar uma queda para a segunda divisão do Brasileirão. Mesmo com o título inédito da Recopa Sul-Americana, um rebaixamento pode trazer prejuízos esportivos e financeiros. Assim, para o Tricolor se manter fora do Z4 nesta reta final precisa melhorar o desempenho em clássicos.

Afinal, os comandados do técnico Mano Menezes terão pela frente o confronto com o Flamengo, dia 17 (quinta-feira), às 20h (de Brasília), no Maracanã. O treinador não poderá contar com Keno e Marcelo, ambos suspensos, e Kevin Serna, com lesão muscular. Por outro lado, terá os retornos de Diogo Barbosa e Germán Cano, assim como trabalha para ter Ignácio, Thiago Silva e Nonato.

Nos últimos 20 clássicos, o Fluminense venceu apenas dois. Um deles foi no primeiro turno, diante do Vasco, no Maracanã, por 2 a 1. Além disso, o outro triunfo foi a goleada por 4 a 1, que tirou a desvantagem de dois gols para o Rubro-Negro e sacramentou o bicampeonato do Carioca, em 2023, sob o comando de Fernando Diniz.

Ainda nesta edição do Brasileirão, o Tricolor perdeu duas vezes para o Botafogo, ambas por 1 a 0, no Nilton Santos e no Maracanã, assim como 2 a 0 para o Vasco, novamente no estádio administrado pelo Alvinegro. No primeiro Fla-Flu, mais uma derrota por 1 a 0, com gol de Pedro, de pênalti. Assim, o revés gerou a demissão de Fernando Diniz após fraco desempenho nas onze primeiras rodadas.

Dessa forma, nos últimos 20 clássicos disputados, o Fluminense venceu duas, perdeu doze e empatou seis, com aproveitamento de 20%. Nesses confrontos, aliás, a equipe marcou 12 gols e sofreu 28, o que evidencia a tremenda dificuldade que este elenco tem tido nos duelos com seus arquirrivais.

Atual situação na tabela

No momento, a equipe carioca soma 30 pontos e está apenas um à frente de Vitória e Corinthians, assim como tem um jogo a menos. A partida será diante do Athletico-PR, no Maracanã, no dia 22, às 19h30 (de Brasília), pela 17ª rodada. O Furacão, aliás, soma 31 e, mesmo com dois jogos a menos, é um adversário direto na briga contra o rebaixamento.

Antes disso, a equipe carioca entra em campo diante do rival Flamengo, no dia 17 (quinta-feira), às 20h (de Brasília), no Maracanã. Além dos dois Rubro-Negros, o Tricolor encara Grêmio, Fortaleza, Criciúma, Cuiabá, no Maracanã.

Fora de casa, porém, os comandados do técnico Mano Menezes ainda medem forças com Vitória (confronto direto na briga contra o rebaixamento), Internacional, Athletico-PR e Palmeiras.

Confira os resultados dos últimos 20 clássicos do Fluminense

1 – Flamengo 2 x 0 Fluminense (01/04/2023) – Carioca

2 – Fluminense 4 x 1 Flamengo (09/04/2023) – Carioca

3 – Fluminense 1 x 1 Vasco (06/05/2023) – Brasileirão

4 – Fluminense 0 x 0 Flamengo (16/05/2023) – Copa do Brasil

5 – Fluminense 0 x 1 Botafogo (20/05/2023) – Brasileirão

6 – Fluminense 0 x 2 Flamengo (01/06/2023) – Copa do Brasil

7 – Fluminense 0 x 0 Flamengo (16/07/2023) – Brasileirão

8 – Fluminense 2 x 4 Vasco (16/09/2023) – Brasileirão

9 – Fluminense 0 x 2 Botafogo (08/10/2023) – Brasileirão

10 – Fluminense 1 x 1 Flamengo (11/11/2023) – Brasileirão

11 – Fluminense 0 x 0 Vasco (14/02/2024) – Carioca

12 – Fluminense 0 x 2 Flamengo (25/02/2024) – Carioca

13 – Fluminense 2 x 4 Botafogo (03/03/2024) – Carioca

14 – Fluminense 0 x 2 Flamengo (09/03/2024) – Carioca

15 – Fluminense 0 x 0 Flamengo (16/03/2024) – Carioca

16 – Fluminense 2 x 1 Vasco (20/04/2024) – Brasileirão

17 – Fluminense 0 x 1 Botafogo (11/06/2024) – Brasileirão

18 – Fluminense 0 x 1 Flamengo (23/06/2024) – Brasileirão

19 – Vasco 2 x 0 Fluminense (10/08/2024) – Brasileirão

20 – Fluminense 0 x 1 Botafogo (21/09/2024) – Brasileirão

Jogos: 20

Vitórias: 2

Empates: 6

Derrotas: 12

Gols marcados: 12

Gols sofridos: 28

Aproveitamento: 20.0%

