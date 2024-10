Dorival revela que Matheus Pereira, do Cruzeiro, está no radar da Seleção

Depois da vitória sobre o Chile, de virada, Dorival Júnior revelou que Matheus Pereira, destaque do Cruzeiro na temporada, está no radar da seleção brasileira. Assim, o treinador citou que o meio-campista tem feito boas exibições não só no atual momento, como também chamou a atenção em 2023.

A pergunta surgiu justamente porque o triunfo do Brasil aconteceu com gols de dois atletas que atuam no futebol brasileiro. Igor Jesus e Luiz Henrique, ambos do Botafogo, foram decisivos na importante vitória, que recolocou a seleção na zona de classificação para a Copa do Mundo de 2026.

“Fico feliz que jogadores que estão disputando o Campeonato Brasileiro estejam sendo aproveitados. Alguns outros estão sendo observados. Esse menino que você citou (Matheus Pereira) também, por aquilo que vem apresentando dentro do Campeonato Brasileiro, não só este ano, mas no ano anterior ele também teve um certo destaque”, contou.

“Mesmo aqueles que imaginam que isso não esteja acontecendo, atuando em ligas um pouco mais distantes, também estão sendo olhados. De repente, a qualquer momento, podem ter oportunidade. (…) É questão de tempo, de oportunidade, para que aos poucos a gente possa ir definindo de maneira mais clara o que temos na mão. Nesta convocação, foram seis jogadores fora de combate. Nas demais também tivemos dificuldades com nomes e alteramos”, frisou.

“Tudo é muito dinâmico, de um dia para outro temos que mudar o que foi programado. Queira ou não, a resposta que alguns deles vêm dando vai abrindo espaço e caminho para outros”, completou.

Destaque celeste

O jogador chegou ao Cruzeiro por empréstimo, vindo do Al Hilal e logo se destacou, depois de superar uma lesão no início de sua trajetória em Belo Horizonte. Até o momento, já fez 48 partidas, com 13 assistências e nove gols. Dessa forma, ficou em definitivo na Raposa, no valor de R$ 30 milhões e com contrato até junho de 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.