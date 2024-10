Corinthians e patrocinadora vivem ‘Dia D’ para manutenção de contrato

O Corinthians terá um dia decisivo junto com sua patrocinadora máster, a Esportes da Sorte. A casa de apostas tem até esta sexta-feira, dia 11, para regularizar a situação no Ministério da Fazenda e obter a liberação para operar no Brasil. A empresa tem um contrato com o Timão até o fim de 2026 e paga R$ 306 milhões para estampara sua marca na camisa do Alvinegro.

A patrocinadora do Timão entrou em uma lista de casas de apostas com restrição de operação em abrangência nacional. Por meio da Loterj, órgão do governo do Rio de Janeiro que gere as loterias estaduais, a empresa tem autorização para poder atuar somente no estado. Contudo, a Esportes da Sorte precisa se enquadrar na regra nacional para obter a liberação total.

Caso não obtenha a licença para seguir em operação no Brasil até esta sexta-feira, o site da Esportes da Sorte não ficará mais disponível para operar. Assim, não poderá mais honrar o contrato com o Corinthians.

O Timão, aliás, notificou extrajudicialmente a Esportes da Sorte na última semana, apesar de reafirmar a confiança no acordo. Além disso, o Corinthians recebeu consultas de outras casas de apostas. O clube se resguarda, de acordo com informações do “Uol”, em multa de R$ 100 milhões em caso de ruptura unilateral.

A situação, inclusive, tem um impacto importante até mesmo para Depay. O holandês, reforço corintiano, tem a maior parte de seus vencimentos pagos pela Esportes da Sorte. Caso a empresa não honre seu contrato, o clube precisará buscar alternativas.

