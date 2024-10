Registros com pivô da separação ‘desmentem’ versão de Cebolinha, do Flamengo, sobre fim do casamento

Fotos e vídeos vazados nas redes sociais colocaram a versão de Everton Cebolinha, sobre o fim de seu casamento de oito anos, em xeque. O jogador do Flamengo negou os rumores de infidelidade e garantiu que ”desconhecia tal pessoa” citada na polêmica. A mulher mencionada pelo atleta chama-se Ivana Bermanelli e, inclusive, é a mesma que aparece ao lado do atacante em registros recentes.

Os rumores do suposto caso extraconjugal começaram logo após Isa Ranieri, ex de Cebolinha, anunciar o fim dos oito anos de união do casal. A influenciadora e mãe dos três filhos do jogador, porém, negou que tivesse conhecimento da traição com Ivana e pediu paz para lidar com o momento difícil.

“De fato, não sabia disso. Pelo contrário, nunca fui e nunca serei mulher neurótica de ficar vendo Instagram, conversas, e WhatsApp de ninguém. Acredito que todos nós temos auto responsabilidade com o que fazemos”, dizia um trecho do posicionamento de Isa.

Foto e vídeo com Ivana Bermanelli

Assim como a ex, Cebolinha também usou as redes sociais para se manifestar sobre os boatos do “novo envolvimento amoroso” durante seu casamento com Isa. O jogador negou todas notícias vinculando seu nome à suposta traição e demonstrou desconhecimento sobre a carioca Ivana.

Acontece que o jornal ‘Extra’, que deu a notícia em primeira mão, rebateu a versão do atleta com uma foto em que o suposto casal aparece lado a lado no sofá. No registro, Cebolinha e Ivana aparentam estar em um momento de lazer, mais descontraído e mais íntimo também.

Descalços e acompanhados de uma terceira pessoa, Cebolinha e Ivana aparecem mexendo no celular lado a lado no sofá. O registro mostra o jogador sentado com a perna esticada por cima de uma almofada, enquanto a carioca está com o aparelho telefônico na mão e pernas cruzadas – que mostram suas tatuagens.

Ainda de acordo com o jornal, a foto foi tirada numa suíte alugada por Cebolinha no Grand Hyatt Hotel, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Os rumores indicam que os dois se encontravam com frequência no local, e que o jogador teria alugado o imóvel justamente para ver Ivana. Em outro registro, a carioca aparece na piscina desse mesmo hotel.

Há, ainda, um vídeo que comprova o contato entre os dois. Ivana aparece com uma taça de vinho de um lado do registro, enquanto a câmera mostra Cebolinha, mexendo no celular, do outro.

???? Juntos também em vídeo

Cebolinha e Ivana também aparecem juntos, no mesmo hotel, em um vídeo feito por um amigo deles. Nas imagens, a influenciadora está de um lado, com uma taça de vinho nas mãos, e o jogador do outro, mexendo no celular e com um cobertor. ????? Extra pic.twitter.com/0soUO4b4A7 — CENTRAL DA NAÇÃO ???????????? (@centraldanacao) October 11, 2024

Versão de Cebolinha

Através de um comunicado de sua assessoria, Cebolinha cobrou esclarecimento do Extra sobre as notícias envolvendo seu nome e o suposto motivo pelo fim do casamento. A nota afirma que a união com Isa Ranieri chegou ao fim por “desgaste da relação”.

“(…) A nota publicada afirma que a separação ocorreu devido a um possível novo envolvimento amoroso, fato não verdadeiro, pois a decisão do casal foi devido ao desgaste da relação, assim como o atleta desconhece tal pessoa citada na nota”, dizia um trecho.

