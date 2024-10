Atlético-MG informa que Rubens tem lesão muscular na coxa direita

Rubens é a nova preocupação do Atlético no momento decisivo da temporada - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético-MG divulgou que terá mais um problema para o duelo com o Fortaleza, na próxima quarta-feira, às 21h45, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro, e para as semifinais da Copa do Brasil e Libertadores. Trata-se de Rubens, que sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita.

Dessa forma, o jogador fez exames após a vitória sobre o Grêmio, última quarta-feira (9), na Arena MRV. Ele foi titular no lugar de Guilherme Arana, que teve uma lesão na coxa esquerda. Assim o técnico Gabriel Milito terá ‘dor de cabeça’ para escalar a lateral esquerda.

Por outro lado, o comandante poderá contar com o retorno do atacante Alisson, que está fora de combate desde o final de agosto. O jogador está recuperado de lesão muscular na coxa esquerda e voltou a treinar com o elenco.

Para o duelo com o Tricolor do Pici, o Atlético não terá uma extensa lista de atletas, seja por lesão ou suspensão, fora os três atletas (Alonso, Franco e Vargas) que estão nas Eliminatórias da Copa de 2026. Entre eles, estão Arana, Rubens, Zaracho, Bernard e Cadu (lesionados) e Hulk, Deyverson e Lyanco (suspensos).

Por fim, Gabriel Milito indicou que pode escalar uma equipe alternativa, visto que o duelo será três dias antes do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, diante do Vasco, em São Januário. Na sequência, medirá forças com o River Plate, pela semifinal da Libertadores.

