STJD recusa pedido do São Paulo para anular partida contra o Fluminense

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou o pedido do São Paulo de anulação da partida contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu pela 25ª rodada e os cariocas venceram por 2 a 0. Contudo, os paulistas reclamaram da origem do primeiro gol do clube das Laranjeiras.

No julgamento, os auditores divergiram em relação ao “erro de direito”, mas concordaram que o lance reclamado pelo São Paulo não teve impacto suficiente para que a partida fosse anulada. No tribunal, o placar foi 9 a 0 contra o pedido de anulação. O árbitro da partida, Paulo Cesar Zanovelli foi suspenso por conta do mesmo embate, mas já voltou a atuar após conseguir um efeito suspensivo.

Apesar de o pedido do São Paulo ter sido feito fora do prazo estipulado pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva (48 horas após a divulgação da súmula do jogo), o STJD decidiu analisar o caso. Muito por conta do Tricolor aguardar a divulgação das imagens e do áudios do VAR por parte da CBF, o que também demorou mais do que o normal.

O lance que gerou revolta em Fluminense x São Paulo

O São Paulo fez o pedido de impugnação da partida, argumentando que o árbitro Paulo Cesar Zanovelli cometeu um erro de direito ao validar o gol de Kauã Elias. O tento abriu o placar na vitória do time carioca por 2 a 0 no Maracanã.

Na ocasião, Zanovelli deu vantagem ao Tricolor após uma falta de Calleri em Thiago Santos. Contudo, na sequência, ignorou que o zagueiro Thiago Silva tocou com a mão na bola. O atleta achou que era infração e cobrou a falta. Logo em seguida, Kauã Elias fez o primeiro gol. Para o São Paulo, ao ter dado vantagem no primeiro lance, o árbitro deveria ter marcado falta de Thiago Silva e anulado o gol.

“Eu ia dar a vantagem, o jogador (Thiago Silva) para e bate a falta. Eu dou sinal de falta. Vamos seguir. Eu dei a vantagem, eu segui. É gol legal, tá, Igor (Junio Benevenuto, o VAR)?”, disse Zanovelli, ao VAR da partida.

Faíscas de presidentes

Aliás, o processo já rendeu troca de críticas entre Fluminense e São Paulo. Afinal, o dirigente paulista, Julio Casares, disse que “teve time que subiu passando por cima da regra”. Ele fez referência ao fato de o Fluminense chegar à Série A com a disputa da Copa João Havelange de 2000 após vencer a Série C em 1999. Mário, por outro lado, rebateu citando o caso Sandro Hiroshi, que culminou em perda de pontos para o São Paulo devido à adulteração da data de nascimento do atacante, em 1999.

