Jogadoras do Botafogo estavam em carro que atropelou noivo

Debora 'Bebê', Amanda Gomes e Julia Teixeira foram três das cinco jogadoras que estavam no carro com Belarmino - (crédito: Fotos: Divulgação/Botafogo)

As mulheres que estavam no carro do influenciador Vitor Vieira Belarmino, que atropelou e matou o fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta, em julho, horas após se casar, são jogadoras do Botafogo. As jovens, que possuem entre 18 e 20 anos, vão responder por omissão de socorro. Elas estão em liberdade atualmente. O processo segue em andamento na Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio. A informação é de Thayná Rodrigues, do Extra.

Belarmino, que teve a prisão decretada pela juíza Alessandra da Rocha Lima Roidis, está foragido há quase três meses. Na BMW do influenciador estavam Amanda Camargo e Silva, Mirelly da Silva Campos, Julia Teixeira de Sousa, Débora Letícia da Silva Paz (Débora Bebê) e Karolayne Melo Fernandes Ferreira (Karolzinha). Elas são atletas do sub-20 do Glorioso. Elas foram citadas na decisão da juíza, emitida no fim de setembro.

Contudo, as atletas seguem junto ao elenco da base do Botafogo. Ainda não há uma data para a realização da audiência de instrução, segundo o TJ.

Acidente no Recreio

O acidente envolvendo o carro em que as jogadoras estavam aconteceu na Avenida Lúcio Costa, no Recreio, Zona Oeste do Rio, em julho. Elas seguiram com Belarmino após uma festa de aniversário. O influenciador conduzia o veículo quando atropelou e matou Fábio Toshiro, que tinha acabado de se casar com Bruna Vilarinho. Ele havia saído do hotel em que tinha se hospedado com sua esposa e atravessava a via em direção a praia quando acabou atingido pelo veículo.

Segundo a polícia, o veículo estava entre 92 e 118 km/h, ou seja, acima da velocidade máxima permitida no local, que era de 70 km/h. De acordo com a perícia, caso estivesse dentro do limite permitido, Belarmino teria condições de frear antes da colisão. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.