Ex-mulher de Caio Paulista afirma que irmã recebe dinheiro de jogador: ‘Tentou forjar prova’

Clara Monteiro, ex-mulher de Caio Paulista que o acusa de agressão, sofreu uma decepção familiar após o jogador do Palmeiras se defender das denúncias. Isso porque sua irmã, Ana Caroline Bernardi, escreveu uma carta à mão para o atleta repassando informações sobre um suposto amante, que seria o verdadeiro autor das violências contra ela. O lateral, inclusive, utilizou a mensagem em suas alegações à Justiça.

A tatuadora não escondeu a decepção com o envolvimento da irmã no caso e afirmou que Ana Caroline recebe dinheiro de Caio Paulista. De acordo com Clara Monteiro, o jogador do Palmeiras assumiu os depósitos na conta bancária e há provas nas declarações dos autos.

“Deixo claro que eu nunca tive outro homem na relação conjugal com meu ex-marido Caio Paulista. Descobri que ele depositava dinheiro na conta bancária da minha irmã, o que eu nunca tive ciência. Caio assumiu e (isso) está nas declarações dos autos”, iniciou.

Envolvimento da irmã

Clara alegou, ainda, que Ana Caroline tentou forjar provas contra ela durante o processo. A tatuadora afirma que sua irmã entrou em contato com outras pessoas na intenção de prejudicá-la no caso e, por isso, se tornou “a maior decepção” de sua vida junto ao ex-marido.

“Minha irmã foi a maior decepção, além de meu ex-marido que nem na filha ele tem carinho. Nos deixou em estado de vulnerabilidades. Estou sem chão, sem estrutura, sem recursos financeiros para minha filha e para mim”, e continuou:

“Ela [Ana Caroline] tentou forjar provas contra mim e recebeu minha ex-sogra e ex-cunhada no Rio de Janeiro onde, juntas, foram abordar pessoas do meu passado e pediram a essas pessoas que forjassem provas contra mim”, disse em entrevista à coluna Fábia de Oliveira.

Advogada se manifesta

A defesa de Clara Monteiro, representada por Joanne Anunciação, alegou que os documentos apresentados por Caio não comprovam inocência. ” o depoimento e apenas negou [as acusações], dizendo que Clara apanhou de outra pessoa, um suposto amante, mas não apresentou nenhuma conversa ou print”, disse.

“Ele está cometendo um novo crime, denegrindo a imagem dela. Violência moral é qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Por exemplo, pode caracterizar violência moral, xingamentos ou atribuição de fatos que não são verdadeiros”, concluiu a advogada.

Defesa de Caio Paulista

O nome de Caio Paulista está vinculado a graves acusações desde setembro, quando Clara Monteiro denunciou o jogador por violência doméstica. De acordo com a denúncia, a tatuadora sofreu chutes na costela, coxa e pés, além de socos no rosto do ex-marido e jogador do Palmeiras.

A defesa de Caio Paulista passou, então, a apresentar documentos que comprovem a inocência do jogador. Entre os anexos, encontra-se a carta, escrita à mão, de Ana Caroline Bernardi. “A Clara sempre teve traços de manipuladora e sempre mentiu sobre muitas coisas (…). Até que um dia ele viajou para jogar e ela o traiu com outro cara, ele chegou e ela não estava na casa dele”, dizia um trecho.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.