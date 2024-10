Dorival destaca importância de Igor Jesus em vitória do Brasil

O Brasil venceu o Chile de virada por 2 a 1, com gols de jogadores do Botafogo. Igor Jesus marcou o primeiro pouco antes do intervalo e Luiz Henrique o segundo, já no fim do jogo. No entanto, essa foi a primeira partida de Igor com a camisa da Seleção Brasileira. Ele foi titular na sua primeira convocação. Dessa forma, o técnico Dorival Júnior destacou, em entrevista coletiva após o jogo, a importância do jogador em campo para o Brasil.

“O Igor preencheu aquele 9 de área, para ser pivô em determinados momentos e que possa, ao mesmo tempo, buscar o ataque à última linha, o que tivemos consideravelmente na noite de hoje (quinta-feira) e não tínhamos nas partidas anteriores. É uma mudança de comportamento daquilo que foi proposto e trabalhado, e conseguimos fazê-lo. A todo instante tivemos ataque à última linha e com isso pudemos criar mais oportunidades do que nos últimos jogos. Talvez tenha sido o maior ganho que tivemos”, disse Dorival.

Além disso, o zagueiro Marquinhos, um dos nomes mais experientes no atual elenco, também elogiou a atuação de Igor Jesus na partida.

A Seleção Brasileira entra em campo na próxima terça-feira (15), contra o Peru, às 21h45 (de Brasília), pela 10° rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Com a vitória, o Brasil está na quarta colocação, com 13 pontos em nove partidas.

