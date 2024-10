Mário Bittencourt comenta decisão do STJD sobre Fluminense x São Paulo

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, comentou a decisão unânime desta sexta-feira (11) do STJD em não anular o duelo entre o Tricolor carioca e o São Paulo, em jogo do dia 1º de setembro.

Para o mandatário carioca, o pedido do rival em anular a partida era ‘sem fundamento’. Afinal, aos seus olhos, o que ocorreu foi um erro de comunicação por parte do árbitro Paulo Cesar Zanovelli e sua equipe.

“Decisão que a gente esperava, com todo respeito. Porque, como já havia dito, o pedido era um pedido, na nossa opinião, sem fundamento esportivo e jurídico”, disse o presidente.

Para Mário, não houve erro de direito, que é o que embasava o São Paulo na busca pela anulação da partida.

“Eu particularmente vou acreditar sempre que sequer houve erro de direito, se houve erro foi um erro fático de aplicação da regra, mais até pelo depoimento do árbitro no julgamento na comissão disciplinar. Ficou claro que houve só um erro de comunicação”, encerrou.

Relembre polêmica em Fluminense x São Paulo

O jogo, disputado em 1º de setembro, ficou no 2 a 0 para o Fluminense. A polêmica começou com o primeiro gol do jogo, marcado por Kauã Elias. No lance, ainda no primeiro tempo, Calleri comete falta em Thiago Santos e o bandeira sinaliza infração. O árbitro, ao ver que o Flu ficou com a bola, porém, optou por dar vantagem.

O problema foi que nesta mesma hora, Thiago Silva, entendendo que a falta fora marcada, para a bola com a mão para poder cobrar a infração, cometendo, desta forma, uma nova falta. Ao ir à cabine analisar o lance por solicitação do VAR, Zanovelli ignora tal erro e mantém a decisão de campo, que era gol do time mandante.

