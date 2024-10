Gerson participa da vitória do Brasil contra o Chile. Confira como foi o desempenho do meia!

A Seleção Brasileira venceu o Chile por 2 a 1, de virada, na noite de quinta-feira (10), pelas Eliminatórias. Gerson, jogador do Flamengo, esteve em campo durante toda a segunda etapa. O seu desempenho, no entanto, dividiu opiniões.

O Coringa entrou no jogo logo no início do segundo tempo, no lugar de Lucas Paquetá. Ele foi utilizado em uma função que não está acostumado no Flamengo, ultimamente, como segundo volante. O meia jogou dessa forma no time de Jorge Jesus, em 2019.

Segundo o site “Sofascore”, Gerson teve 32 ações com a bola durante a partida em Santiago. Além disso, acertou 25 dos 26 passes que tentou (96% de assertividade). Já pela parte defensiva, o rubro-negro ganhou dois duelos no chão e três em bola aérea, além de fazer dois desarmes.

Para alguns torcedores, o fator do jogador jogar como segundo volante escondeu o que mais o destacou nos últimos jogos com o Flamengo: o seu poder de criação/armação. Já outros consideraram que ele teve um desempenho melhor que o de Lucas Paquetá, que iniciou como titular.

Veja o que os torcedores acharam da atuação de Gerson

O Gerson é muuuito melhor que o Paquetá… mas não é pouco não é muuuito — Rudy Landucci (@rudylanducci) October 11, 2024

Pontos do jogo da Seleção: – Rodrygo quis mais enfeitar do que jogar

– Gerson > Paquetá

– Danilo não dá mais.

– Savinho, Igor Jesus e Luiz Henrique os melhores.

– Dorival não tem inspiração e criatividade. Brasil sofreu muito. Mesmo com a vitória, falta muita coisa. Muita. — Vinícius Batista (@viniciusbat1sta) October 11, 2024

O posicionamento que colocam o Gerson na seleção não tem nada a ver com a maneira que ele joga há muito tempo — Tiago Da Silva (@TiagoSilvaFla) October 11, 2024

Não que a CBF ligue, mas deixo abaixo uns pontos dessa modorrenta vitória da seleção brasileira sobre o Chile: • O problema não é Danilo, sim o fato dele ter cadeira cativa. Precisa sair • Gerson não ser titular diz muita coisa • Dorival piora o time a cada Data Fifa — Guilherme Azevedo (@guiazevedo31) October 11, 2024

