Atlético tenta renegociar dívida por Deyverson; Cuiabá recusa

As parcelas foram divididas em duas de R$ 500 mil, uma de R$ 1.500 e duas de R$ 1.000, a serem pagas em setembro de 2024, março, junho e setembro de 2025, respectivamente. No entanto, com o atraso de uma delas, todas as outras vencem automaticamente, como previsto em contrato.

Segundo o “ge”, o clube mineiro informou que o assunto está sob cuidados do departamento jurídico. Deyverson chegou ao Atlético no início de agosto para ser mais um camisa 9 no Galo e substituir Hulk, que estava lesionado. Até o momento, o atacante disputou 12 partidas e marcou quatro gols, sendo dois no jogo decisivo pelas quartas de final da Libertadores, que garantiu a classificação do Galo sobre o Fluminense.