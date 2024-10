Renato tem dúvidas para escolher o lateral-esquerdo do Grêmio no clássico

O Grêmio terá um grande problema para solucionar antes do clássico com o seu arquirrival Inter. Isso porque o Tricolor Gaúcho não poderá contar com Reinaldo, titular da lateral esquerda. Ele cumprirá suspensão automática, e Renato Gaúcho deve escolher o substituto entre Fábio e Mayk. Ainda há uma outra alternativa, mas com chances menores.

Reinaldo recebeu o terceiro cartão amarelo após discussão com o atacante Deyverson durante o último compromisso, a derrota para o Atlético. Com a ausência, pela substituição feita na reta final do embate, a preferência do comandante deve ser por Mayk. Renato Gaúcho justificou que fez tal escolha para conceder alguns minutos ao atleta.

“Coloquei principalmente para dar ritmo para ele. No próximo Gre-Nal, não teremos Reinaldo que, infelizmente, recebeu o terceiro cartão amarelo”, esclareceu o técnico.

Fábio tem como trunfo a experiência para ser titular

Mesmo assim, o treinador pode optar por Fábio pela maior experiência. Apesar de ser lateral-direito de origem, o atleta de 34 anos também jogou pelo lado esquerdo, quando defendia o Manchester United. Até mesmo pela concorrência com o seu irmão, Rafael. A propósito, o camisa 2 tem a seu favor também o prestígio com a comissão técnica.

Prova disso é que ele vem sendo uma peça mais útil no ano em comparação com Mayk, de 25 anos. Até porque o camisa 26 sofreu algumas lesões que atrapalharam a sua sequência. Ele voltou a ficar à disposição recentemente e entrou nos minutos finais dos compromissos com Atlético e Flamengo. Com pouca minutagem, ele chegou até a atuar com a equipe sub-20 para aprimorar sua parte física.

A outra alternativa para Renato Gaúcho é Zé Guilherme, promissor atleta que integra o time sub-20. Ele foi acionado algumas vezes em 2024 para atuar na equipe principal. Tanto que nesta temporada são nove jogos entre os profissionais. Mesmo que o camisa 46 não seja uma das principais opções, deve ficar à disposição no banco de reservas.

Participações dos laterais-esquerdo do Grêmio na temporada

Fábio – 22 jogos (12 pelo Campeonato Brasileiro)

Mayk – 13 partidas (5 pela Série A)

Zé Guilherme – 9 jogos (6 pelo Campeonato Brasileiro)

