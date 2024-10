Companheira de Neymar, Bruna Biancardi exibe fotos de biquíni na Arábia Saudita

Companheira de Neymar, Bruna Biancardi segue exibindo registros durante a estadia em um resort na Arábia Saudita. Nesta sexta-feira (11), a influenciadora publicou fotos de biquíni em um passeio de bicicleta e também curtindo o sol em uma praia local.

Nas imagens, a companheira de Neymar aparece com um conjuntinho preto com branco. Além disso, ela usa ainda um chapéu do tipo bucket assinado pela grife francesa Louis Vuitton. A peça custa em torno de R$ 4 mil.

Tanto Biancardi quanto o jogador passaram dias no local durante o período de pausa da Data Fifa. Aliás, o casal aproveitou para comemorar o primeiro ano de vida de Mavie no The Red Sea Project, que fica na costa ocidental do país árabe. O resort tem diárias que variam entre R$10.246 mil, a suíte mais básica, até R$22.687 mil, a cabana para cinco pessoas.

Após o período de descanso, Neymar se reapresentou ao Al-Hilal para seguir seu processo de retorno aos gramados após uma grave lesão no joelho. O atacante já trabalho junto ao elenco e deve ficar à disposição de Jorge Jesus em breve.

