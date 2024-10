Botafogo terá só sócios em partida contra o Peñarol pela Libertadores

Torcida do Botafogo no Nilton Santos - (crédito: Vitor Silva/Botafogo.)

O Botafogo fará a partida mais importante dos últimos anos no dia 23 de outubro, contra o Peñarol. O confronto é válido pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores, fase em que o Alvinegro não chegava na competição há 51 anos.

Dessa forma, Thairo Arruda, CEO da SAF do Alvinegro, revelou em suas redes sociais que o Nilton Santos vai contar apenas com sócios nas arquibancadas para o jogo, ou seja, membros do programa “Camisa 7”. O check-in e a venda para sócios tiveram início nesta sexta-feira (11).

“Jogo mais importante do século no Nilton Santos: Botafogo e Peñarol será 100% esgotado pelos gloriosos membros do Camisa 7. Momento histórico para o clube e para os sócios que compraram o “nosso barulho” desde o início“, destacou Thairo Arruda, no X.

