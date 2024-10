Vasco x Flamengo: onde assistir a final do Campeonato Carioca Sub-20

Vasco e Flamengo se enfrentam na manhã deste sábado (12), pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca Sub-20. Em São Januário, as equipes entram em campo às 10h (de Brasília). Na partida de ida, na Gávea, o Cruz-Maltino venceu por 2 a 1. Assim, um empate no segundo confronto dá o título ao Gigante da Colina.

Onde assistir

Os canais oficiais dos clubes transmitirão a final.

Como está o Vasco

O Vasco aposta em Bruno Lopes, que marcou no jogo de ida, para conseguir mais um bom resultado e levantar o troféu. O time de São Januário tem dois desfalques, que estão com a Seleção Sub-20: o zagueiro Lyncon e o atacante GB (também marcou no primeiro confronto).

Como está o Flamengo

Atual campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes da categoria, o Flamengo terá um desfalque importante. Afinal, Wallace Yan, um dos destaques da equipe, foi expulso no jogo de ida e não fica à disposição para esse sábado. Por outro lado, a equipe de Cleber do Santos contará com Felipe Teresa, autor do gol em São Januário.

