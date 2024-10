Santos x Mirassol: escalações, onde assistir e arbitragem

O Santos encara o Mirassol neste sábado (12/10), às 19h30, na Vila Viva Sorte, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida, aliás, é um duelo direto na parte de cima da tabela. Afinal, o Peixe é o segundo colocado, com 53 pontos e pode assumir a liderança caso vença o duelo e o Novorizontino tropece. Contudo, o Leão da Alta está na quarta posição, com 50 pontos somados e também sonha não só com o acesso, mas também com o título da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Como chega o Santos

O Peixe terá apenas uma mudança em relação ao time que vinha sendo titular nos últimos jogos. Afinal, a tendência é de que o volante Sandry ganhe uma oportunidade na equipe titular. Ele deve substituir João Schmidt, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Aliás, se isso acontecer, esse será apenas o terceiro jogo do garoto como titular na temporada. De resto, a equipe seguirá sendo a mesma. Em caso de derrota do Novorizontino, o Santos pode ser líder somente com um empate contra o Mirassol. Se o Tigre do Vale empatar com o Sport, o Alvinegro Praiano precisará vencer para ficar com a primeira colocação.

Como chega o Mirassol

SANTOS X MIRASSOL



Série B-2024 – 31ª rodada

Data e horário: 12/10/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Vila Viva Sorte, Santos(SP)

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; Sandry, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva. Técnico: Fabio Carille.

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Zeca; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Fernandinho (Chico), Iury Castilho e Dellatorre. Técnico: Mozart.

Árbitro: : Gustavo Ervino Bauermann – SC

Assistentes: Alex Dos Santos – SC e Bruno Muller – SC

VAR: Paulo Renato Moreira Da Silva Coelho – RJ