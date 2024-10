Palmeiras espera análise do jurídico sobre patrocínio de casa de apostas

SP - 17/06/2024 - S..o Paulo x Palmeiras, pela 13.. rodada do Brasileir..o Feminino, no est..dio Marcelo Portugal Gouv..a, em Cotia (SP). Foto: Mauro Horita - (crédito: Mauro Horita)

O departamento jurídico do Palmeiras foi acionado por conta do caso da Esportes da Sorte, patrocinadora máster do time feminino. Nesta sexta-feira, a casa de apostas, aliás, teve a autorização da Loterj e ofício da CBF para continuar a patrocinar equipes nacionalmente. Contudo, a empresa segue fora da lista do governo Federal das casas de apostas regulares.

Apesar disso, o departamento jurídico do clube ainda avalia como irá proceder com a exibição das marcas da Esportes da Sorte. Contudo, o Verdão já dá como certo que não trabalhará pela renovação do vínculo, que termina em dezembro. A informação é do “ge”.

Enquanto isso, o Palmeiras já tirou a marca da Esportes da Sorte do seu site oficial, incluindo nas fotos do elenco feminino, que agora contam com o Avanti ocupando o espaço máster da camisa.

O acordo do clube com a casa de apostas envolve, além do futebol feminino, ativações em jogos do time masculino como mandante, por meio de placas de LED e backdrops, além de ações nas redes sociais e no site do clube. O Palmeiras recebe R$ 18,5 milhões no acordo.

O caso

A Esportes da Sorte é uma das investigadas da operação “Integration”, da Polícia Civil de Pernambuco. A ação teve como alvo uma organização criminosa que movimentou quase R$ 3 bilhões provenientes de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

Em nota no início da semana, a Esportes da Sorte diz que ainda busca a autorização para seguir operando em todo o Brasil, mas que cumpriu as exigências necessárias para ter o aval.

