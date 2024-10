Chuva atrapalha e Seleção é recepcionada por público modesto em Brasília

Talento nascido no Distrito Federal, Endrick atendeu aos fãs conterrâneos na porta do hotel - (crédito: Arthur Ribeiro/CB/D.A. Press)

O clima chuvoso em Brasília ofuscou a recepção da Seleção Brasileira pela torcida brasiliense na noite desta sexta-feira (11/10) na capital federal. Os convocados pelo técnico Dorival Júnior foram recebidos por aproximadamente 50 pessoas na entrada do hotel onde a delegação ficará hospedada. O Brasil tem compromisso marcado para terça-feira (15/11), quando enfrenta o Peru, às 21h45, no Mané Garrincha, pela 10ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Para a equipe que ficou acostumada com recepções calorosas, como em Belém, Cuiabá e Curitiba, o reencontro com o público brasiliense, após três anos, foi mais modesto. Quem fez questão de marcar presença foi a criançada, maioria apoiada nas grades de proteção que separaram os jogadores da torcida, e que fizeram uma festa à parte. Os mais tietados foram o camisa 10 Rodrygo e Endrick, nascido no Distrito Federal.

Apesar do tempo ruim, alguns torcedores chegaram mais cedo para não perder a oportunidade de prestigiar a Seleção, como o caso de Márcio Vieira, bancário de 37 anos, que trouxe o filho Arthur Henrique, de 13. “O que nos faz vir aqui é o amor pela camisa. Somos brasileiros, nossa fama é amar o futebol, então, não pode ser diferente. Assim como meu pai passou para mim, tento passar para o meu filho essa paixão. Queremos estar junto ao Brasil, torcendo e apoiando. Ele me motiva mais do que eu motivo ele”, contou o morador de Águas Claras. “Vim para ver o Endrick, queria muito uma foto com ele”, compartilhou o garoto.

Nascido em Taguatinga, Endrick foi um dos que parou para atender o público por mais tempo, junto de Rodrygo, Ederson e Marquinhos. “Fico até sem conseguir falar direito. Consegui autógrafo de muitos jogadores. Vim querendo falar com o Gerson, mas não deu. Tenho a esperança de que a gente possa conquistar a Copa do Mundo de novo, isso dá um motivo a mais para vir apoiar eles na nossa cidade”, celebrou o estudante Yuri Oliveira, de 18 anos.

Mesmo suspenso após receber o terceiro cartão amarelo, o meia Lucas Paquetá pediu para ficar com a delegação e veio para Brasília. Investigado por suposta participação em esquema de apostas, o jogador do West Ham, da Inglaterra, está fora do próximo jogo e será substituído por Matheus Pereira. O jogador do Cruzeiro tem previsão de se juntar à delegação no sábado (12/10).



A programação da Seleção Brasileira no DF começa neste sábado, com treinamento comandado por Dorival Júnior às 17h, no Bezerrão, no Gama, mesmo palco da atividade de domingo (13/10), no mesmo horário. Na segunda-feira (14/10), a equipe treina no Mané Garrincha, estádio que recebe a partida contra o Peru, às 21h45, no encerramento do primeiro turno das eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.

