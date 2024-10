Santos x Boca Juniors, pela Libertadores feminina: onde assistir e escalações

O Santos enfrenta as argentinas do Boca Juniors pelas quartas de final da Copa Libertadores Feminina de futebol. O confronto vai acontecer no Estádio Arsenio Erico, em Assunção-PR, às 20h (horário de Brasília). Quem vencer, enfrenta o vencedor do confronto entre Corinthians e Libertad.

Onde assistir

A partida entre Santos e Boca Juniors terá a transmissão do SporTV e Bandsports (TV paga), CazeTV e Canal GOAT (YouTube), PlutoTV (Streaming).

Como chega o Santos

O Santos foi arrasador em sua estreia na Libertadores Feminina. A equipe paulista, afinal, derrotou o Always Ready por 5 a 0, com gols de Thaisinha, Suzane Pires, Ketlen Wiggers, Day Silva e Salvatierra. Em seguida, a camisa 7 fez um golaço para dar a uma vitória suada diante do Colo Colo. Para confirmar a liderança da fase de grupos, Ketlen marcou mais duas vezes no triunfo contra o Olimpia por 4 a 2. Carol Baiana e Rafa Martins fizeram os outros tentos.

Como chega o Boca Juniors

Estreando com um empate em 0 a 0 contra o poderoso Corinthians, o Boca Juniors, aliás, se encheu de moral para as rodadas seguintes da primeira fase. Apesar disso, as Hermanas, afinal, tiveram dificuldade para bater o Libertad no duelo seguinte e venceram por 1 a 0. Em seguida, confirmaram vaga nas quartas com a segunda posição do grupo a baterem o frágil ADIFFEM por 3 a 1.

SANTOS x BOCA JUNIORS

Quartas de final Libertadores Feminina

Data-Hora: 12/10/2024, às 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Arsenio Erico, em Assunção, Paraguai

Onde assistir: SporTV e Bandsports (TV paga), CazeTV e Canal GOAT (YouTube), PlutoTV (Streaming)

SANTOS: Karen Hipólito; Leidiane, Camila Martins, Day Silva e Larissa Vasconcelos; Nath Pitbull, Karla Alves e Suzane Pires; Thaisinha, Carol Baiana e Ketlen. Técnico: Caio Couto.

BOCA JUNIORS:Oliveros; Cruz, Masagli, Baccaro e Stabile; Preininger, Benitez, Sasaki, Celeste dos Santos e Arias; Troncoso. Técnica: Florencia Quiñones.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.