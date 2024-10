Guia do NBB: nova temporada começa com Brasília mirando retorno aos playoffs

O Distrito Federal já foi uma das capitais do basquete brasileiro, com status de formador de talentos e papa-títulos no cenário nacional, mas os últimos anos foram maldosos com o torcedor. Sem ver uma partida de playoffs desde março de 2019, a cidade amargou campanhas ruins e decepções. O futuro, porém, quer dar motivo para sonhar. Com novo patrocínio e elenco reformulado, o Brasília volta a assumir o protagonismo como único representante da capital federal e tem expectativas altas para a temporada 2024/2025 do Novo Basquete Brasil (NBB), que começa hoje, às 18h, contra o Minas, na Arena UniBH. A transmissão é no YouTube da liga e no Basquetepass.

A saída do Cerrado, que irá focar no feminino, abriu alas para o time azul voltar a ser o centro das atenções no DF. Após anos amargando campanhas ruins, com direito a ser lanterna da competição em três ocasiões, desta vez o objetivo é chegar ao mata-mata e apagar da memórias os vexames de anos passados.

“Nosso lema é pés no chão, desde a primeira temporada. Nitidamente tivemos uma organização melhor nesta nova edição, com uma pré-temporada intensa e quatro amistosos que nos fizeram muito bem. Nossa expectativa é representar a capital melhor do que nas últimas temporadas. Queremos representar a camisa pesada do Brasília da melhor forma possível. Vamos dar o nosso máximo para levar nossa equipe para voos mais altos do que tivemos”, conta ao Correio o treinador Dedé Barbosa.

Agora com o apoio da Caixa, o plantel para 2024/25 está recheado de caras novas, com destaque para a dupla de estrangeiros. O ala/armador estadunidense Anton Cook retorna ao basquete brasileiro já com o status de um dos melhores pontuadores da liga, muito em razão da última passagem, no Campo Mourão, em 2020/21, quando teve média de 18.7 pontos e duas partidas com 38 pontos. Já o ala/pivô bahamense David Nesbitt traz na bagagem dois títulos do NBB e três convocações para o Jogo das Estrelas.

Além deles, vieram velhos conhecidos do basquete candango. Daniel Von Haydin e Gui Santos atuaram na temporada passada pelo Cerrado e, assim como Pedro Mendonça, também fizeram parte do Brasília em 2018/19, na última vez que o time chegou aos playoffs.

“Nossas expectativas são bem altas, dá para sentir o clima de um time competitivo, com muita energia e entrega. ?Sinto que o mais a torcida de Brasília anseia é esse retorno de um time competitivo para a capital, que foi palco de muitas finais do NBB, recordes de público, e títulos importantes. Uma cidade com esse potencial deveria ter equipes sempre na elite de todas as modalidades, então precisamos colocar o Brasília em um hall de importância no Brasil”, projeta Von Haydin.

O começo de NBB do time candango, no entanto, será longe de casa. O time estreia contra o Minas em Belo Horizonte e depois parte para São Paulo, onde enfrenta Bauru e Franca. O reencontro com a torcida será apenas em 23 de outubro, quando pega o São José no Nilson Nelson.

“Sabemos da qualidade dos adversários, equipes campeãs e que possuem elencos robustos, mas estamos preparados para encarar todas as equipes do campeonato de frente. Faremos um grande torneio”, torce Dedé.

Todo o cenário cria uma atmosfera diferente da dos últimos anos. Para explicar o cenário, são cinco temporadas sem vencer sequer oito jogos por edição. Ainda assim, para quem esteve presente nos elencos passados, como o caso de Gemadinha, a diferença é nítida antes da bola subir para o NBB 2024/25.

“Acho que o time vem em uma crescente. Esse ano será uns dos melhores dos últimos tempos. Estamos confiantes internamente. Jogo após jogo todos irão perceber o quanto nosso time está preparado para encarar cada um dos adversários. Seremos uma equipe que brigará de frente com todos no campeonato e ficará na parte de cima da tabela do NBB”, compartilha o armador.

Formato

O NBB 2024/25 teve como grande mudança apenas a saída do Cerrado, por isso passou a ter 18 times. No mais, o cenário permanece o mesmo da edição anterior. Todas as equipes jogam duas vezes entre si, em dois turnos, uma partida como mandante e a outra como visitante. Ao término desta fase, os 16 primeiros avançam aos playoffs, com oitavas, quartas, semis e final, todas em séries melhor de cinco jogos para sacramentar o campeão. Os oito melhores colocados ao fim do primeiro turno participam da Copa Super 8, um torneio mata-mata que garante vaga na Champions League das Américas.

O time a ser batido segue sendo o Franca. Atual tricampeão do NBB, a equipe manteve as estrelas Georginho, David Jackson e Lucas Dias, além de se reforçar com o pivô Rafael Hettsheimeir e o ala Didi, com passagem pela NBA. Maior vencedor da liga, com sete títulos, o Flamengo é outra força no campeonato e trouxe caras novas, como Alexey Borges, Shaq Johnson e Lucas Siewert para compor o plantel liderado por Franco Balbi e Alexey Borges. Minas, Bauru, São Paulo e Vasco são outros para ficar de olho.

Vascaínos e flamenguistas, inclusive, protagonizam o jogo de abertura da temporada, às 17h, no Tijuca Tênis Clube. O dia ainda tem Mogi x Paulistano (18h30), Pinheiros x Pato (19h30) e São José x Botafogo (19h30), além do compromisso entre Minas e Brasília.

Como chegam as equipes

Brasília

As cinco vitórias e 31 derrotas na temporada passada ainda são difíceis de engolir, mas o Brasília manteve a confiança no trabalho do técnico Dedé Barbosa para mudar o panorama. O elenco foi renovado, com novos nomes em todas as posições, e a expectativa é por voltar aos playoffs após mais de cinco anos.

Melhor campanha: campeão (2009/10,; 2010/11 e 2011/12)

Ginásio: Nilson Nelson

Quinteto-base: Lucas, Cook, Von Haydin, Magna e Nesbitt

Técnico: Dedé Barbosa

Bauru

Semifinalista da temporada passada, o Bauru teve a saída do ídolo Larry Taylor, mas garantiu a permanência do incansável Alex Garcia, armador de 44 anos. O Brabo e companhia serão novamente comandados por Paulo Jaú, eleito melhor técnico do NBB em 2023/24.



Melhor campanha: campeão (2016/17)

Ginásio: Panela de Pressão

Quinteto-base: Brite, Alex Garcia, Mogi, Gemerson e Andrézão

Técnico: Paulo Jaú

Botafogo

Depois de voltar ao NBB na última temporada, o Botafogo quer a consolidação na elite e trouxe o técnico argentino Sebastián Figueredo. O hermano terá nas mãos um elenco ainda modesto, mas que buscou veteranos como o armador Arthur Pecos e o pivô Mathias para encorpar o plantel. Cestinha da liga na edição passada, o estadunidense Isaac Thornton deixou a equipe.



Melhor campanha: semifinal (2018/2019)

Ginásio: Oscar Zelaya

Quinteto-base: Matheusinho, Derick, Thomas, Speelman e Mathias

Técnico: Sebastián Figueredo

Caxias do Sul

Único time além dos brasilienses a ficar fora dos playoffs em 2023/24, o Caxias do Sul vai apostar na experiência para sair das últimas posições. O time contratou os quarentões estadunidenses Larry Taylor, com passagens pela seleção brasileira, e Shamell Stallworth, maior cestinha da história do NBB.

Melhor campanha: quartas de final (2018/2019)



Ginásio: Sesi Caxias do Sul

Quinteto-base: Larry Taylor, Shamell, Betinho, Vini Chagas e Borges

Técnico: Rodrigo Barbosa

Corinthians

Agora comandados por Jece Leite, o Corinthians mexeu a casa e trouxe o maior pontuador do último NBB, Isaac Thornton, para encorpar o ataque organizado pelo armador Elinho. O Timão ainda tenta passar da barreira das quartas de final e pode ser uma surpresa na temporada.



Melhor campanha: quartas de final (2018/19 e 2020/21)

Ginásio: Wlamir Marques

Quinteto-base: Elinho, Thornton, Melvin Johnson, Victão e Du Sommer

Técnico: Jece Leite

Flamengo

Maior campeão da liga, mas amargando jejum de três temporadas sem o título, o Flamengo partiu para reformulação após ser vice na última edição. O rubro-negro manteve apenas Balbi, Gui Deodato e Kayo Gonçalves, além do técnico Gustavinho, e trouxe Alexey, Shaq Johnson e Lucas Siewert como alternativas. Ainda assim, o garrafão segue como um problema para os cariocas.

Melhor campanha: campeão (2008/09, 2012/13, 2013/14, 2015/15, 2015/16, 2018/19 e 2020/21)

Ginásio: Maracanãzinho

Quinteto-base: Balbi, Shaq Johnson, Gui Deodato, Siewert e Gallizzi

Técnico: Gustavo de Conti

Fortaleza

Um dos destaques do ano passado, o Fortaleza manteve o trio de estrangeiros que lidera a equipe, com destaque para o cestinha Dexter McClanahan, e quer surpreender para alcançar a primeira semifinal de NBB do time cearense.



Melhor campanha: quartas de final (2015/16, 2017/18 e 2023/24)

Ginásio: CFO

Quinteto-base: Orresta, McClanahan, Coleman, Queiroz e Ewing

Técnico: Flávio Espiga

Franca

Atual tricampeão, o Franca chega para 2024/25 com um elenco ainda mais forte e quer o tetra. A equipe comandada pelo técnico Helinho manteve o trio de estrelas, com David Jackson, Georginho e o MVP Lucas Dias, além de se reforçar com Didi, Corvalán e o experiente Hettsheimeir.

Melhor campanha: campeão (2021/22, 2022/23 e 2023/24)

Ginásio: Pedrocão

Quinteto-base: David Jackson, Georginho, Didi, Lucas Dias e Hettsheimeir

Técnico: Helinho

Minas

Ainda na busca pela primeira final da equipe, o Minas se reforçou com jogadores experientes, como Scott Machado, ex-NBA, e gringos para encorpar o time, comandado por Léo Costa pela sexta edição consecutiva. Campeão do Torneio de Abertura, chega com moral para o NBB.

Melhor campanha: semifinal (2008/09, 2009/10, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24)

Ginásio: UniBH

Quinteto-base: Scott Machado, Montero, Fuzaro, Mineiro e Paranhos

Técnico: Léo Costa

Mogi

Time tradicional, o Mogi não empolgou e foi eliminado de forma precoce no estadual. Ainda assim, a equipe do técnico Fernando Penna aposta na juventude, com Gabi Campos, Raffael Menca e Léo Bispo protagonistas em um dos times mais jovens do NBB.



Melhor campanha: vice-campeão (2017/18)

Ginásio: Professor Hugo Ramos

Quinteto-base: Gabriel Campos, Guilherme Lessa, Raffael Menca, Moreira e Léo Bispo

Técnico: Fernando Penna

Pato

Apenas quatro atletas seguiram na equipe, mas entre eles os principais destaques, como o armador estadunidense Nate Barnes, quinto maior cestinha do NBB em 2023/24, e o ala/pivô Gabriel Novaes, MVP da LDB em 2023.



Melhor campanha: oitavas de final (2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24)

Ginásio: Sesi de Pato Branco

Quinteto-base: Barnes, Cauê, Materan, Rafa Oliveira e Gabriel Novaes

Técnico: Renan Gitiony



Paulistano

Mantendo a onda da juventude, a garotada toma conta do Paulistano, com grupo formado por muitos jogadores da base campeã da LDB 2024. O veterano do elenco é Kevin Crescenzi, com passagem no Cerrado. A ideia do time é desenvolver jovens talentos.



Melhor campanha: campeão (2017/18)

Ginásio: Antônio Prado Jr.

Quinteto-base: Ferreyra, Crescenzi, Gui Abreu, Brunão e Dória

Técnico: Demétrius Ferracciú

Pinheiros

O Pinheiros é outro com foco nos jovens. O próprio técnico da equipe, inclusive, é Vitor Galvani, de 32 anos. O comandante terá nas mãos um plantel de garotos, com destaque para Reynan dos Santos, bicampeão do NBB com o Franca e que se inscreveu para o draft da NBA, mas retirou o nome depois.



Melhor campanha: semifinal (2010/11, 2011/12 e 2016/17)

Ginásio: Henrique Villaboim

Quinteto-base: Reynan, Jimmy, Buffat, Djalo e Agapy

Técnico: Vitor Galvani

São José

Vice-campeão paulista, o São José quer voltar a ser protagonista no cenário nacional. Para isso, o time trouxe Felipe Ruivo para comandar o ataque e dois dos destaques do Cerrado na última temporada, o ala/armador Buiú e o técnico Régis Marrelli.



Melhor campanha: vice-campeão (2011/12)

Ginásio: Lineu Moura

Quinteto-base: Ruivo, Buiú, Douglas dos Santos, Leal e Carbonari

Técnico: Régis Marrelli



São Paulo

O Tricolor tem o objetivo de chegar novamente na decisão do NBB e caprichou em um dos elencos mais encorpados da liga. O veterano Ricardo Fischer, ex-Brasília, toma conta da armação, com os estadunidenses Malcolm Miller, Bennett e Tyrone como nomes fortes. Vitor Faverani, pivô ex-NBA, é reforço.



Melhor campanha: vice-campeão (2020/21 e 2022/23)

Ginásio: Morumbi

Quinteto-base: Fischer, Miller, Bennet, Tyrone e Ansaloni

Técnico: Guerrinha



União Corinthians

Depois de chegar aos playoffs, o União Corinthians quer repetir a dose e trouxe muitos reforços. A maior parte do elenco mudou e o time agora passa pelas mãos do trio Felipe Vezaro, Duane Johnson e Dikembe.



Melhor campanha: oitavas de final (2023/24)

Ginásio: Arnão

Quinteto-base: Vithinho, Vezaro, Duane Johnson, Fabrício e Dikembe

Técnico: Rodrigo da Silva



Unifacisa

Outro destaque da edição passada, o Unifacisa perdeu o armador Corvalán, mas trouxe o ex-G-League Adrian Delph para assumir a armação e tentar alcançar uma semifinal pela primeira vez. O time também se reforçou com Augusto, campeão do desafio de três pontos no Jogo das Estrelas.



Melhor campanha: quartas de final (2021/22, 2022/23)

Ginásio: Arena Unifacisa

Quinteto-base: Delph, Gaskins, Alaekwe, Antônio e Hubner

Técnico: Rodrigo Galego



Vasco

A temporada de retorno do Vasco ao NBB terminou com semifinal. Desta vez, a meta é ir além. O cruzmaltino manteve a estrela Marquinhos e o técnico Léo Figueiró, e trouxe reforços com o armador estadunidense Jamaal e o arremessador Eddy. Finalista do Torneio de Abertura, o Gigante da Colina pretende ameaçar os favoritos.



Melhor campanha: quartas de final (2023/24)

Ginásio: São Januário

Quinteto-base: Jamaal, Eddy, Marquinhos, Paulichi e Scheuer

Técnico: Léo Figueiró