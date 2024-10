Botafogo-SP x Operário-PR: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo-SP e Operário-PR se enfrentam neste sábado (12), às 21h30, no Estádio Santa Cruz, em jogo pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Pantera da Mogiana ocupa a 15ª colocação, com 35 pontos, dois a mais que CRB, dentro da zona de rebaixamento. Já o Trem Fantasma tem 42 pontos e está na nona posição.

Onde assistir

A partida entre Botafogo-SP e Operário-PR terá transmissão da Canal GOAT, do Premiere e TV Brasil.

Como chega o Botafogo-SP

A Pantera, aliás, chega animada após vencer o Guarani, em partida atrasada da Série B e cheia de reviravoltas. Com isso, time alivia um pouco a pressão em sua luta contra o rebaixamento.

O técnico Márcio Zanardia, inclusive, conta com desfalque e retornos. Ele terá a ausência do zagueiro Bernardo Schappo, que cumprirá suspensão após receber o terceiro amarelo na última rodada. Em contrapartida, Douglas Baggio e João Costa retornam. Ainda se recuperando de lesões, Luquinha e Pedro Costa também não deverão atuar na partida contra o Operário-PR.

Como chega o Operário-PR

O técnico Rafael Guanaes, aliás, tem retornos importantes, como o atacante Vinícius Mingotti. Além dele, o goleiro Gabriel Mesquita, o volante Índio, o meia Dudu Scheit e o lateral Sávio, por exemplo, que ficaram fora do jogo contra a Chapecoense, treinaram normalmente durante a semana.

O Operário-PR, afinal, tem praticamente todo o elenco à disposição para enfrentar o Botafogo-SP. O meia Neto Paraíba, o zagueiro Alemão e o goleiro Talles ainda se recuperam de lesão, mas o Fantasma não tem suspensos nesta rodada. A dúvida, afinal, é se Mingotti reassume a titularidade e se o meio com Lindoso, Diniz e Boschilia permanece o mesmo.

BOTAFOGO-SP x OPERÁRIO-PR

Série B do Campeonato Brasileiro – 31ª rodada

Data-Hora: 12/10/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto (SP)

Onde assistir: Canal GOAT, Premiere e TV Brasil

BOTAFOGO-SP: João Carlos; Ericson, Fábio Sanches, Schappo; Pedro, Bochecha, Abdulai, Jean Victor; Baggio, Jesus, Andrade. Técnico: Márcio Zanardi.

OPERÁRIO-PR: Rafael Santos; Thales Oleques, Allan Godói, Willian Machado e Gabriel Feliciano; Rodrigo Lindoso, Vinícius Diniz e Boschilia; Rodrigo Rodrigues, Ronald e Vinícius Mingotti (Daniel Lima). Técnico: Rafael Guanaes.

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: : Lucas Costa Modesto (DF) e Patricia Dos Reis Do Nascimento (BA)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.