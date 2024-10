Matheus Pereira admite sobre convocação: ‘Fui pego de surpresa’

Matheus Pereira, meia do cruzeiro, revelou em suas redes sociais na sexta-feira (11), que se surpreendeu com a convocação de Dorival Júnior para substituir Lucas Paquetá no confronto contra o Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O jogador se apresentou na manhã deste sábado (12) no hotel em que a seleção brasileira está hospedada em Brasília, local do próximo jogo.

“Agradecer a Deus por essa oportunidade que eu estou tendo de representar a Seleção. Confesso que fui pego de surpresa, mas queria agradecer a todos pelo carinho, a Deus por estar direcionando essa oportunidade e à minha família. Confesso que ainda não consegui ver todas as mensagens, mas muito obrigado pelo carinho, vou ver depois e um abraço”, disse o meia.

Paquetá recebeu o segundo cartão amarelo na vitória contra o Chile e, por isso, cumpre suspensão automática no próximo jogo. No entanto, ele permanece com a delegação.

Por sua vez, Matheus Pereira vai defender a Seleção Brasileira pela primeira vez. Porém, o jogador, que está no Cruzeiro desde o ano passado, é um dos destaques da equipe nesta temporada. Em 48 partidas, o camisa 10 marcou nove gols e contribuiu com 13 assistências.

Com 13 pontos, o Brasil ocupa a quarta colocação das eliminatórias sul-americanas. A Seleção Brasileira enfrenta o Peru nesta terça-feira (15), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, na abertura do returno.

