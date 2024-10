Botafogo x Atlético pelo Brasileiro de Aspirantes: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo e Atlético Mineiro entram em campo neste domingo (13), em Maricá, no Rio de Janeiro, pela quarta rodada do Brasileiro Sub-23. A partida, válida pelo grupo A do campeonato de Aspirantes, será ás 15h (de Brasília), no Estádio João Saldanha. O Alvinegro, portanto, é o segundo colocado com cinco pontos. O Galo, por sua vez, está em terceiro com quatro, no entanto, equipe tem uma partida a menos.

Onde assistir

A partida não terá transmissão.

Como chega o Botafogo

O Alvinegro chega para este confronto após empatar por 2 a 2 com o CRB fora de casa. Dessa forma, o clube carioca soma cinco pontos em três rodadas pela competição.

Como chega o Atlético

Por outro lado, o Galo chega para esta partida após a primeira vitória na competição. O clube mineiro venceu o Sport por 2 a 1 em casa e assim, chega a quatro pontos no campeonato.

BOTAFOGO X ATLÉTICO

Campeonato Brasileiro Sub-23 – 4ª rodada

Data/Horário: 13/10/2024, às 11h (de Brasília)

Local: Estádio João Saldanha, em Maricá (RJ)

Botafogo: Lucas Barreto; Vitor Marinho, Kawan, Serafim e Lucyo; Felipe Vieira, João Pedro Galvão e Kauan Lindes; Vitinho, Weliton e Kauan Toledo. Técnico: Carlos Leiria.

Atlético: Robert; Vitor Gabriel, Rômulo, Renan e Júlio César (Maykon Kesley); Zé Phelipe, Vitinho (David Cauã) e Robert Santos (Iseppe); Caio Maia (Lócio), Ryan (João Rafael) e Louback (Lucas Daniel). Técnico: Guilherme Dalla Déa.

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo (RJ)

Assistentes: Fabiana Nobrega Pitta (RJ) e Victor Augusto Camões de Abreu (RJ)

