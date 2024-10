Thiago Silva treina no campo e tem chance de jogar o Fla-Flu

Rio de Janeiro, Brasil - 10/07/2024 - CT Carlos Castilho - .Fluminense treina esta manh.. no CTCC..FOTO: LUCAS MER..ON / FLUMINENSE F.C....IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga....o, seu.uso comercial est.. vetado incondicionalmente por seu autor e o.Fluminense Football Club... obrigat..rio mencionar o nome do autor ou.usar a imagem....IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution..Commercial use is prohibited unconditionally by its author and.Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the.author or use the image....IMPORTANTE: Im..gen para uso solamente institucional y distribuici..n. El.uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. ...s mandat..rio mencionar el nombre del autor ao usar el im..gen. - (crédito: Lucas Mercon)

O Fluminense ganhou uma boa notícia durante o treino deste sábado, no CT Carlos Castilho. O zagueiro Thiago Silva, que se recupera de uma lesão no calcanhar, treinou no campo e tem grande chance de estar presente no clássico contra o Flamengo, no próximo dia 17, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

A presença dele no clássico contra o Flamengo vai depender da evolução até quinta-feira, dia do confronto. De acordo com o “ge”, ele tem boas chances de entrar em campo no clássico. Aliás, Thiago Silva ainda não conseguiu entrar em campo num clássico desde que voltou ao Fluminense.

Thiago Silva sofreu uma lesão no calcanhar na partida de ida das quartas de final da Libertadores contra o Atlético, no Maracanã. Ele, aliás, chegou a atuar no sacrifício no jogo de volta e foi poupado das partidas contra Atlético-GO (29/09) e Cruzeiro (03/10), pelo Brasileirão.

O técnico Mano Menezes conta com retornos para a partida. O zagueiro Ignácio voltou a treinar com o grupo e deve estar disponível para o clássico. Além disso, o Tricolor ois retornos de Cano e Diogo Barbosa após cumprirem supensão.

O Fluminense também trabalha para recuperar Nonato, que fraturou o nariz em choque com Marçal, do Botafogo. Contudo, o técnico Mano Menezes não terá à disposição o atacante Serna, com lesão muscular na coxa, e os suspensos Keno e Marcelo.

O Fluminense é o atual 16º colocado da tabela, com 30 pontos – um a mais que Vitória e Corinthians, primeiros clubes no Z-4, e tendo um jogo a menos que os rivais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.