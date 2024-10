Jogador do CSA é pego no antidoping e está suspenso até março

O volante Gustavo Nicola, do CSA, está suspenso do futebol até 1º de março de 2025. Ele recebeu a punição da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), por uso de substância proibida isometepteno quando defendia o São José-SP.

O anúncio está na lista de suspensão definitiva da ABCD na última segunda-feira (7), mas sem a data do teste. Coordenador da Comissão de Controle de Doping da CBF e médico oficial de Controle de Doping FIFA e Conmebol, Fernando Solera confirmou a punição ao atleta.

“O atleta foi suspenso por uso de Isometepteno, que é uma das substituição proibidas, e teve o nome publicado na lista pública de atletas suspensos da ABCD. Com isso, durante o período da suspensão, fica proibido de frequentar o clube até mesmo para treinamentos”, disse ao ‘ge’.

De acordo com a ABCD, essa substância é um estimulante da classe S6. Afinal, segundo com a lista de substâncias e métodos proibidos da Agência Mundial, não é permitido para atletas em competição. E qualquer quantidade, mesmo uma única dose, pode resultar, aliás, em resultado positivo para dopagem.

Do lado do clube, o CSA informou que o volante recorreu da decisão e aguarda novo julgamento, que deverá ser no próximo dia 16. Gustavo Nicola chegou a equipe alagoana em junho deste ano, depois da passagem pelo São José, onde disputou a Série A2 do Campeonato Paulista.

