Com Matheus Pereira, Seleção faz primeiro treino antes de jogo contra o Peru

O Brasil realizou o primeiro treino de preparação para a partida contra o Peru, no Estádio Valmir Campelo Bezerra, o famoso Bezerrão. A partida, válida pela pela 10ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, será na Arena BRB Mané Garrincha, às 21h45 de terça-feira (15/10).

O novo convocado de Dorival Júnior, Matheus Pereira, já participou das atividades deste sábado. O meia do Cruzeiro vai ocupar a vaga de Lucas Paquetá, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Mesmo assim, o jogador do West Ham, aliás, participou normalmente das atividades no Bezerrão.

Em entrevista concedida à CBF TV, Matheus Pereira, afinal, falou sobre a emoção de vestir, pela primeira vez, a Amarelinha.

“Ainda estou sem acreditar que estou usando essa camisa especial, dessa dimensão tão grande. Estou super feliz pelo momento”, afirmou o jogador.

Após a vitória sobre o Chile por 2 a 1, de virada, a Seleção, aliás, subiu para a quarta posição das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e soma 14 pontos. Já o Peru, rival de terça, está em nono lugar, o penúltimo, com seis pontos.

