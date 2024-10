Decisão da Série C: Volta Redonda sai na frente do Athletic

Na final desta edição da Série C Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda deu um passo importante. Venceu o Athletic Club por 1 a 0, no jogo de ida, realizado neste sábado (12), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O gol da vitória foi marcado, aliás, por Heliardo, aos 23 minutos do segundo tempo do embate. O atacante da equipe anfitriã garantiu, portanto, a festa aurinegra, ainda que parcial, na Cidade do Aço.

O próximo encontro entre as equipes está marcado para o sábado, dia 19, às 17h30 (horário de Brasília), na Arena Sicredi, em São João Del Rei, em Minas Gerais.

Para garantir o título da Série C, o Voltaço precisa apenas de um empate, enquanto o Athletic precisa vencer por, pelo menos, um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Se vencer o adversário fluminense por mais de um gol, os mineiros conquistam o troféu nacional.

Essa final da Terceira Divisão do Brasileirão marca a busca do Volta Redonda pelo seu segundo título nacional, tendo conquistado a Série D em 2016. Por outro lado, o Athletic está em busca de, enfim, sua primeira taça nacional.

Ambos os times já garantiram a participação na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro em 2025, acompanhados pelo Remo e Ferroviária. Paulistas e paraenses terminaram na vice-liderança de suas chaves, na segunda fase da competição nacional.

Fique ligado nas emoções da final da Série C e torça pelo seu time!

