Ceará faz dever de casa no Castelão, vence Ponte Preta e cola no G4 da Série B

Diante de cerca de 30 mil torcedores no Castelão, o Ceará fez o que dele se esperava. Afinal, venceu por 1 a 0 a Ponte Preta na tarde deste sábado (12), pela 31ª rodada da Série B do Brasileiro. Lucas Mugni, aos 21 minutos de jogo, anotou o gol que deixa o Vozão mais vivo do que nunca na disputa pelo acesso. Já a Macaca segue pressionada na briga para fugir do rebaixamento.

O resultado, portanto, coloca o Ceará com 48 pontos, dois a menos que o Mirassol e último integrante do G4. O time alvinegro pula, assim, provisoriamente para o quinto lugar. A Ponte, por outro lado, aparece em 14º, estacionada nos 35 pontos, a apenas dois do Z4. Mas o time de Campinas ainda pode perder duas posições na tabela. Na pior das hipóteses, cairia para 16º, logo acima da zona da degola.

Confira a classificação da Série B

As equipes voltam a jogar somente no próximo fim de semana. Enquanto o Ceará visita outro time ameaçado, o Ituano, no sábado (19), às 17h, a Ponte Preta terá pela frente o dérbi de Campinas no dia seguinte. O jogo contra o lanterna Guarani, portanto, será no domingo, às 18h30, no Moisés Lucarelli.

Jogos da 31ª rodada

Quarta-feira (9/10)

Paysandu 2×0 Chapecoense

Sexta (11)

Novorizontino 1×3 Sport

Avaí 2×2 América-MG

Sábado (12)

Ceará 1×0 Ponte Preta

Santos 2×1 Mirassol

Botafogo-SP x Operário-PR

Domingo (13)

Coritiba x Amazonas – 16h

Goiás x Vila-Nova-GO – 18h30

Segunda (14)

Brusque x Ituano – 18h30

Guarani x CRB – 21h

