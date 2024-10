Carille valoriza vitória do Santos e minimiza vaias da torcida

O técnico do Santos, Fábio Carille comemorou a vitória sobre o Mirassol, neste sábado, e a volta à liderança da Série B. Mesmo com o triunfo, o desempenho do time não foi bom, e o treinador sofreu vaias por conta disso, mas ele minimizou. Ele, afinal, também explicou as mudanças feitas na escalação inicial da partida.

“A torcida eu respeito, deixo acontecer e vou trabalhando quietinho, como temos feito. Nossos trabalhos, reuniões, para deixar tranquilo para os atletas. Espero que volte (o apoio da torcida). Pelo menos, parar de vaiar. Mas se não acontecer, a gente continua trabalhando quietinho aqui dentro”, disse.

O treinador também destacou o triunfo e revelou detalhes do ambiente do vestiário após a partida.

“Foi uma partida que imagino que o Mirassol teve mais posse que a gente. Ainda não vi os números. Teríamos de ter uma dedicação grande pelo conjunto deles. Vi o pessoal comentando, parece que foram três bolas do Guilherme na trave e não entrando. Estou muito feliz pela vitória, pelo ambiente dentro do CT, pela festa dos atletas e diretores no vestiário. Depende muito do adversário. Se pega um lateral que avança muito fica pesado para o Willian. Temos que olhar bem a cada jogo, analisar o adversário para colocar os melhores em campo pelas características do adversário”, disse.

Willian Bigode e Luan Peres

Fábio Carille também comentou sobre as mudanças feitas nas escalações. O treinador optou por começar com o zagueiro Luan Peres e o atacante Willian Bigode. Aliás, os dois balançaram as redes na vitória que valeu a liderança para o Peixe.

“A ideia foi essa mesmo, a gente fazendo um estudo e buscando todos os times da Série B, só a nossa tinha dois garotos na linha de quatro. Por isso escolhemos o Luan, não tenho nada contra o Jair, falei para ele, foi por experiência. Por mais que você treine, a leitura é o tempo que vai dar. A entrada do Willian foi porque o Zeca faz tipo um terceiro zagueiro, trabalha mais por trás, e o Willian não teria de baixar tanto sem bola. Sabia que não ia aguentar muito tempo pelo tempo sem jogar, mas uma vitória importante para a nossa caminhada na Série B”, disse.

Ausências contra a Chapecoense

Carille também deu pistas sobre uma possível escalação contra a Chapecoense, já que não poderá contar com o zagueiro Gil e o lateral-esquerdo Escobar.

“Vai depender muito. Falei de experiência. Daqui a pouco se entrar com Chermont, Jair e Souza fica uma linha muito jovem para um jogo brigado que vai ser lá. Não parei para pensar ainda. Amanhã começo a analisar adversário, estado do campo que há alguns jogos estava muito ruim. Olhar como foram os últimos jogos da Chapecoense em casa para colocar o melhor dentro de campo.”

Com o resultado, o Santos, afinal, chega a 56 pontos e volta a assumir a liderança da Série B, deixando o Novorizontino, com 54, para trás. Assim, o Santos volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta a Chapecoense, pela 32ª rodada da Série B. A bola rola às 20 horas (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC).

