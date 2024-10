Estêvão explica opção pelo Chelsea e se pensou em ficar por mais tempo no Palmeiras

Vendido ao Chelsea desde junho, Estêvão só se apresentará aos ingleses após o Mundial de Clubes de 2025. Isso porque o Palmeiras só aceitou negociar sua joia em caso de cumprimento dessa exigência.

O atacante de 17 anos, destaque do time nesta temporada, comentou pela primeira vez sobre o que o motivou a topar a oferta dos Blues e se chegou a pensar a ficar por mais tempo no Verdão.

O clube brasileiro, aliás, tem direito a 70% do montante, que pode chegar até 61,5 milhões de euros (R$ 358 mi). São, portanto, 45 milhões de euros fixos (R$ 262 milhões) e 16,5 milhões de euros (R$ 96 milhões) possíveis em bônus.

“Desde criancinha eu sempre acompanhei o Barcelona, acho que mais por causa do Messi e do Neymar, que são referências para mim. E fico muito feliz pelo interesse dos outros times, de virem atrás de mim e do meu futebol, mas a proposta do Chelsea foi muito boa. Meus empresários conversaram com meus pais, comigo… foi um projeto muito bom que eles fizeram e que tem tudo para dar certo”, iniciou ele, em entrevista à Revista Placar.

“Não tem nem o que falar do Chelsea, de estar numa cidade espetacular que é Londres, de jogar a liga mais forte do mundo e estar entre os melhores. Acho que ainda mais agora, com um time que está dando oportunidades para os jovens. Isso me chamou muita atenção e da minha família também. Tenho certeza que escolhemos o time certo”, acrescentou.

Estêvão passará a defender o clube londrino a partir do segundo semestre do ano que vem, quando já terá completado 18 anos e disputado seu primeiro desafio “europeu”, visto que o torneio da Fifa se dará entre junho e julho.

Estêvão e ‘sonho de sua carreira’

Mas o destino da joia brasileira poderia ter sido ser outro país, já que os representantes chegaram a abrir negociação com o Barcelona, um dos sonhos de sua carreira. As conversas com o clube da Catalunha, porém, não evoluíram.

Em relação à possibilidade de permanecer no Verdão por mais uma ou duas temporadas, o atacante esbanjou sinceridade.

“Para falar a verdade, toda criança que joga futebol, acho que o sonho dela é jogar Liga dos Campeões, jogar na Europa com os melhores do mundo. Lá é completamente outro nível. A gente sempre busca isso. Quando surgiu a oportunidade fiquei muito feliz que realizaria esse sonho”, disse.

Abel Ferreira chegou a falar publicamente que iria pedir a Leila Pereira para manter Estêvão até 2027. O jogador, aliás, foi perguntado se o treinador português o aconselhou a seguir no clube.

“Não, não… Ele já jogou bola também, sabe como funciona. Ele deixou isso mais para nós, para minha família e meus empresários”, respondeu a joia, sem pestanejar.

Estêvão e o futuro na Inglaterra

Estêvão também comentou sobre sua adaptação à Inglaterra e à Premier League.

“Acho que isso vai mais de mim. Eu evoluindo, ajudando a equipe de várias formas possíveis, isso vai andar de uma forma ou de outra. É claro que vou me esforçar ao máximo, como aqui no Palmeiras já tem caras maduros, lá tem caras que já passaram por várias situações. Eu tenho certeza que lá no Chelsea também vai ter, assim como as dificuldades, mas vamos conseguir lidar e passar por tudo isso. Já estou vendo os jogos hoje, estudando é possível ver o que vou enfrentar lá. Serve de aprendizado para chegar lá e tentar me adaptar o mais rápido possível. Sei que vou ter dificuldades, sim, mas tento pular essas dificuldades rapidamente”, destacou a joia.

“Sempre bate o friozinho de estar lá na Premier League, uma das ligas mais fortes do mundo, com grandes jogadores. Bate sempre friozinho quando a gente vê esses jogos, mas, como eu falei, primeiro tenho que fazer a minha parte aqui no Palmeiras, me dedicar cada vez mais aqui para depois ir pra lá”, concluiu Estêvão.

