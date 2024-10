Em jogo com protagonismo do VAR, Botafogo-SP e Operário-PR empatam

Aos 47 minutos do segundo tempo, o Botafogo-SP balançou a rede do Operário-PR, o que seria o gol da vitória na noite deste sábado (12), em Ribeirão Preto, pela 31ª rodada da Série B do Brasileiro. Mas o VAR anulou, apontando impedimento na origem do lance. Bem antes, ainda no início da partida, o árbitro Maguielson Lima Barbosa foi até o monitor de vídeo para verificar possível pênalti para os paranaenses, mas avaliou a jogada como normal e optou por não assinalar nada.

Com o VAR protagonista em uma partida de muitas falhas e poucas oportunidades de gols, os times não saíram do 0 a 0 no Estádio Sabnta Cruz. O resultado não foi bom para nenhum dos lados. Afinal, o Pantera (anfitrião do jogo), fica na 14ª posição, agora com 36 pontos, três à frente da zona de rebaixamento. O Fantasma segue em oitavo, com 43 pontos, sete a menos do que o Mirassol, que fecha o G4. O time paranaense, no entanto, tem um jogo a mais a cumprir. em relação aos adversários.

Ações do VAR

Logo aos dois minutos de jogo, o goleiro Victor Souza deixou a meta e se chocou com Daniel Lima, do Operário. A arbitragem deu continuidade ao jogo até que, dois minutos depois, recebeu chamada do VAR para rever o lance no monitor. Mesmo assim, decidiu por manter sua decisão.

Já nos acrécimos so confronto, aos 47 minutos, Raphael Rodrigues pegou sobra na área e balançou a rede dos visitantes. Todavia, o VAR em seguida, o árbitro foi chamado novamente pelo VAR e assinalou impedimento de Alexandre Jesus na origem da jogada, anulando,m portanto, o que seria o gol da vitória dos paulistas.

Jogos da 31ª rodada

Quarta-feira (9/10)

Paysandu 2×0 Chapecoense

Sexta (11)

Novorizontino 1×3 Sport

Avaí 2×2 América-MG

Sábado (12)

Ceará 1×0 Ponte Preta

Santos 3×2 Mirassol

Botafogo-SP 0x0 Operário-PR

Domingo (13)

Coritiba x Amazonas – 16h

Goiás x Vila-Nova-GO – 18h30

Segunda (14)

Brusque x Ituano – 18h30

Guarani x CRB – 21h

