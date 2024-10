Botafogo garante ‘público do ano’ com venda antecipada de ingressos para jogo contra o Criciúma

O líder – e embalado – Botafogo enfrentará o Criciúma na próxima sexta-feira (18) sob o apoio de um público respeitável no Maracanã. Isso porque o Alvinegro comercializou mais de 50 mil ingressos antecipadamente para o confronto e, dessa forma, já garantiu seu recorde da temporada – superando o número de presentes no empate com o São Paulo no Nilton Santos, pela Libertadores.

De acordo com a última parcial, a nova remessa do setor norte do estádio está esgotada e não há mais ingressos para as arquibancadas. Restam, portanto, apenas entradas para o Maracanã+ com valores de até R$ 550 (inteira). O Botafogo trabalha com a expectativa de receber mais de 55 mil torcedores para o duelo.

Além de vibrar com o momento ímpar na temporada, o alvinegro também voltará a acompanhar uma partida do Botafogo como mandante no Maracanã – algo que não ocorria há dez anos. O clube de General Severiano não mandava uma partida no estádio desde o confronto contra o Palmeiras, em outubro de 2014.

Retorno ao Maracanã

O Botafogo retorna ao Maracanã como mandante – pelo Brasileirão – num cenário antagônico ao da última vez, em 2014. Naquela ocasião, o Glorioso brigava contra o rebaixamento e precisava vencer o Palmeiras para seguir firme na luta, mas acabou derrotado pelo placar mínimo. O clube, aliás, reuniu pouco mais de dez mil pessoas nas arquibancadas à época.

O duelo entre Botafogo e Criciúma, válido pela reta final do Brasileirão, acontecerá no Maracanã devido aos shows do cantor Bruno Mars no Nilton Santos. O Alvinegro cogitou levar a partida para São Januário, mas o Vasco decide seu futuro na Copa do Brasil um dia depois e, portanto, ficou inviável.

Botafogo na temporada

Líder isolado do Brasileirão e semifinalista da Libertadores, o Botafogo passa por um momento espetacular na temporada. O duelo contra o Criciúma, aliás, pode ampliar a diferença para o vice-líder Palmeiras, que encara o Juventude no domingo (20). Os cariocas somam 60 pontos, enquanto o Alviverde tem 57. Fortaleza, com 55, e Flamengo, com 51, fecham o G4.

Botafogo e Criciúma se enfrentam na próxima sexta-feira (18), às 20h, pela 30ª rodada do Brasileirão. No dia 23 de outubro, quarta-feira, o Alvinegro inicia sua caminhada rumo à final da Libertadores e encara o Peñarol, às 21h30, no Nilton Santos, pela semifinal do torneio intercontinental.

